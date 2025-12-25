Утверждена выплата 100 000 рублей на похороны бойцов СВО в Нижнем Новгороде Общество

Администрация Нижнего Новгорода ввела новую меру социальной поддержки для семей военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции.

Согласно постановлению №16418 от 25 декабря 2025 года, размещённому на официальном сайте мэрии, родственникам погибших будет выплачиваться единовременная компенсация в размере 100 тысяч рублей. Средства предназначены для покрытия расходов, связанных с организацией похорон.

Чтобы получить выплату, близким необходимо обратиться в департамент по социальной политике администрации города. В обращении нужно указать фамилию, имя, отчество и дату рождения погибшего, а также приложить копию паспорта заявителя и реквизиты банковского счёта для перевода средств.

Заявление должно быть подано не позднее даты проведения похорон. После подачи всех необходимых документов выплату произведут в течение трёх рабочих дней.

