Коллекционер передал НГХМ десятки шедевров русского символизма

Коллекционер передал НГХМ десятки шедевров русского символизма

Фото: соцсети НГХМ

Коллекционер Валерий Дудаков передал в дар Нижегородскому государственному художественному музею уникальную коллекцию произведений искусства, включающую 38 живописных и графических работ, а также предметы декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщается в социальных сетях НГХМ.

По словам директора НГХМ Романа Жукарина, поступок коллекционера стал беспрецедентным событием в истории музея и окажет значительное влияние на его дальнейшее развитие.

"Для Нижнего Новгорода этот дар — беспрецедентный культурный жест и крупнейшее пополнение с 1896 года, что символично накануне 130-летия нашего музея", - сказал Жукарин.

Многие из переданных произведений долгие годы хранились в частной коллекции Дудакова. Теперь они стали доступны широкой публике в рамках выставки живописи и графики под названием "Русский символизм: от Врубеля до Ларионова" (12+).

В числе подаренных работ — полотна таких мастеров, как Михаил Врубель, Виктор Борисов-Мусатов, Михаил Ларионов, Сергей Судейкин, Георгий Фонвизин, а также произведения братьев Милиоти и других знаковых художников рубежа XIX–XX веков.

Напомним, что артефакты древнего Пантикапея впервые показали в нижегородском "Арсенале" в минувшем ноябре.

Ранее стало известно, как будут работать филиалы НГИАМЗ в новогодние праздники.

