Коллекционер передал НГХМ десятки шедевров русского символизма

Фото:
Коллекционер Валерий Дудаков передал в дар Нижегородскому государственному художественному музею уникальную коллекцию произведений искусства, включающую 38 живописных и графических работ, а также предметы декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщается в социальных сетях НГХМ.
По словам директора НГХМ Романа Жукарина, поступок коллекционера стал беспрецедентным событием в истории музея и окажет значительное влияние на его дальнейшее развитие.
"Для Нижнего Новгорода этот дар — беспрецедентный культурный жест и крупнейшее пополнение с 1896 года, что символично накануне 130-летия нашего музея", - сказал Жукарин.
Многие из переданных произведений долгие годы хранились в частной коллекции Дудакова. Теперь они стали доступны широкой публике в рамках выставки живописи и графики под названием "Русский символизм: от Врубеля до Ларионова" (12+).
В числе подаренных работ — полотна таких мастеров, как Михаил Врубель, Виктор Борисов-Мусатов, Михаил Ларионов, Сергей Судейкин, Георгий Фонвизин, а также произведения братьев Милиоти и других знаковых художников рубежа XIX–XX веков.
Напомним, что артефакты древнего Пантикапея впервые показали в нижегородском "Арсенале" в минувшем ноябре.
Ранее стало известно, как будут работать филиалы НГИАМЗ в новогодние праздники.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+