Нижегородцы за неделю перевели мошенникам почти 27 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
По ее данным, всего было зарегистрировано 71 преступление. Из них в 28 случаях использовалась схема "звонок от службы безопасности банка", когда якобы для спасения средств, их предгалось перевести на "безопасные счета".
На втором месте по числу эпизодов — "предложение дополнительного заработка". Зафиксировано 14 таких случаев. Под предлогом подработки мошенники выманивали у людей личные данные и доступ к банковским счетам.
Третье место заняло "мошенничество при онлайн-покупке" — 13 пострадавших. Люди перечисляли деньги за товары, которые в итоге не получали.
Правоохранительные органы напоминают: не сообщайте посторонним данные банковских карт, не переходите по сомнительным ссылкам и не переводите деньги по просьбе незнакомцев.
Ранее сообщалось, что лжеброкеры выманили у 55-летнего нижегородца 4,5 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту.
