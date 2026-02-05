Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Соцучастковые организовали сбор гуманитарки для бойцов СВО к 23 февраля

05 февраля 2026 07:53 Общество
Соцучастковые организовали сбор гуманитарки для бойцов СВО к 23 февраля

Фото: организаторы проекта

Около 30 пунктов сбора помощи открыли социальные участковые в Нижнем Новгороде, Кстове и Дзержинске в рамках благотворительной акции ко Дню защитника Отечества. Активисты формируют праздничный гуманитарный груз для бойцов СВО.

По словам руководителя проекта "Социальный участковый" Романа Кошелева, такая поддержка особенно важна в условиях боевых действий — она поднимает боевой дух и напоминает, что солдаты не одни. Он подчеркнул, что акция объединяет самых разных людей: школьники рисуют открытки, пенсионеры вяжут носки, предприниматели предоставляют транспорт, а волонтёры сортируют посылки.

"Это наглядное доказательство того, что "всем миром" – это не просто слова. Это часть большого и важного дела", - сказал он.

Пункты сбора размещены на базе ТОСов, соседских центров "вМесте" и районных Советов ветеранов, которые стали постоянными партнерами соцучастковых в проведении подобных акций.

Как рассказала член совета ТОС "Верхние Печеры" Ольга Широкова, благодаря удобному расположению пунктов сбора помощь можно передать, не выезжая за пределы своего района, а иногда и двора.

"На наших площадках регулярно собираются неравнодушные нижегородцы.  Вместе с проектом "Социальный участковый" ведется большая работа по поддержке военнослужащих СВО: плетем сети, изготавливаем окопные свечи, вяжем носки, шьем белье", - добавила она. 

Социальный участковый Ирина Гусева отметила, что в рамках акции собирают не "просто вещи". Список составлен на основе реальных запросов с передовой: предметы первой необходимости, теплая одежда, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, а также медицинское и техническое оборудование.

Она подчеркнула, что главная цель — не просто передать нужные вещи, а подарить бойцам частичку домашнего уюта и заботы к 23 Февраля.

Организаторы уточняют, что принимаются только новые вещи, а продукты и лекарства должны быть в заводской упаковке и с сроком хранения не менее трех месяцев. Особенно востребованы продукты быстрого приготовления, медикаменты, средства гигиены, тёплая экипировка и техника, пригодная для полевых условий.

Первый этап сбора продлится до 16 февраля, чтобы успеть доставить посылки к празднику. Второй этап завершится 23 февраля — после этого груз отправится "за ленточку".

Отметим, что активисты проекта "Социальный участковый" регулярно собирают гуманитарную помощь, проводят мастер-классы и лично доставляют грузы на передовую. Акция ко Дню защитника Отечества обещает стать одной из крупнейших. Принять участие в ней могут все желающие - от простых жителей до представителей бизнеса.

Для бойцов на передовой такие посылки становятся важным напоминанием о крепком тыле, который поддерживает и верит в них.

