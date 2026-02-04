Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Нижегородский министр Пучков прокомментировал инциденты в российский школах

04 февраля 2026 13:25 Общество
Нижегородский министр Пучков прокомментировал инциденты в российский школах

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков прокомментировал серию тревожных происшествий, произошедших в российских школах в начале февраля.

За два дня в учебных заведениях страны произошло сразу несколько инцидентов. В Кодинске школьница ударила ножом одноклассницу, в Уфе девятиклассник напал на учительницу с травматическим оружием и взорвал петарду, а в Красноярске восьмиклассница подожгла класс, бросив туда горючую смесь, и напала на одноклассников с молотком.

По словам Михаила Пучкова, эти события говорят о наличии системных проблем, требующих не только усиления физической безопасности, но и комплексного подхода к созданию благоприятной эмоциональной среды в школах.

"Важно, чтобы реакция на эти события не сводилась только к усилению мер физической безопасности (хотя это необходимо). Ключевое - это упреждающая работа, комплексная и системная. Правильная эмоциональная среда в школьном коллективе - залог не только успешного освоения образовательных программ, но и безопасности", — отметил министр.

Он напомнил, что в Нижегородской области уже предпринят ряд шагов. Разработана циклограмма действий для школьных психологов, утвержден перечень доверенных методик, внедрены новые инструменты для выявления аутоагрессии. На базе регионального ППМС-центра работает анонимный онлайн-чат с психологом, который уже принял около 300 обращений. 

При этом Пучков подчеркнул, что этих мер недостаточно. Формирование здоровой атмосферы в школе — это длительный процесс, в котором участвуют не только психологи, но и учителя, родители, классные руководители. Он напомнил, что взрослым важно уметь распознавать признаки девиантного поведения, депрессии и аутоагрессии у подростков.

По мнению министра, необходимо, чтобы каждый взрослый умел распознавать признаки девиантного поведения, депрессии и аутоагрессии у подростков. Резкие изменения в поведении, ухудшение успеваемости, перемены во внешнем виде, частые конфликты и пропуски занятий— это тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать.

Он также подчеркнул, что громкие случаи насилия в школах чаще всего связаны с текущими или бывшими учащимися. По его мнению, исключение "неудобного" ученика после выпускного не решает проблему, а лишь переносит её.

"Сейчас Мир - сложный, насыщенный и турбулентный, а ребенок, только ищет своё место в нём, пытается понять как он устроен, понять себя. Информационный перегруз, примеры деструктивного или асоциального поведения, желание легкого успеха, неумение удерживать внимание, стереотипы, втягивание в противоправную деятельность - всё это приводит к тому, что психика школьника испытывает огромные нагрузки", — добавил Пучков.

Задача взрослых — помочь справиться с ними: наладить режим дня, контролировать контент, ограничивать время в соцсетях и играх, разговаривать с детьми и быть примером.

Он подчеркнул, что невозможно гарантировать безопасность на 100%, даже установив металлоискатели в каждой школе. Однако такие меры должны работать. В связи с этим в области будет проверена работа охраны и входных групп. Также в регионе запускается автоматизированная система мониторинга пропусков занятий с передачей данных в советы по профилактике и комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что Михаил Пучков осудил недопуск школьников в здание мулинской гимназии в мороз за опоздание.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Минобрнауки Михаил Пучков Школы
