Сусанна Гордлеева представила достижения в сфере нейронаук на международной площадке в Омане

Сусанна Гордлеева представила достижения в сфере нейронаук на международной площадке в Омане

Фото: ИТ-университет "Неймарк"

Руководитель Центра нейроморфных вычислений Университета «Неймарк», директор НИИ нейронаук Университета Лобачевского Сусанна Гордлеева выступила с докладом на Третьем ежегодном Русском фестивале в Маскате (Султанат Оман).

Мероприятие, посвященное культуре, бизнесу, инновациям, образованию и науке России, проходит с 5 по 7 февраля 2026 года и объединяет более 30 тысяч гостей и участников.

«Работы, которые ведутся учеными ИТ-университета и ННГУ, наглядно демонстрируют, что нижегородская наука сегодня способна решать задачи мирового уровня. Исследования в области нейронаук и искусственного интеллекта имеют прямое социальное измерение — они направлены на повышение качества жизни людей и развитие передовых медицинских и технологических решений», — подчеркнула заместитель председателя правительства Нижегородской области, и.о. министра науки и высшего образования региона Екатерина Солнцева.

Выступление эксперта было посвящено принципам работы человеческого мозга, механизмам мышления и обучения. Она отметила, что подобные знания о работе биологических нейронных систем сегодня ложатся в основу современных технологий.

Центр нейроморфных вычислений ведет фундаментальные и прикладные исследования в области цифровых технологий, основанных на принципах работы мозга человека. Значительная часть разработок ориентирована на медицину, активное долголетие и создание интеллектуальных систем, способных к обучению.

«Такие исследования позволяют перейти от формального моделирования интеллекта к системам, которые учатся и адаптируются в реальном времени. Понимание того, как мозг воспринимает информацию, принимает решения и восстанавливается после повреждений, лежит в основе наших исследований и определяет их практическую направленность — от реабилитации после инсульта до интеллектуальных интерфейсов и новых форм взаимодействия человека и компьютера», — рассказала Сусанна Гордлеева.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных ИТ-кампусов. К 2030 году в стране должно появиться «созвездие» из 25 кампусов. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируется и строится 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Всего было проведено два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбрано 17 проектов (в 2021 году — 8 проектов, в 2022 году — 9 проектов). Еще восемь проектов было определено отдельными поручениями Владимира Путина. Они будут реализованы в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Мурманской и Смоленской областях, Республике Бурятия, а два проекта – в Москве, на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) и Московского государственного технологического университета «Станкин».

Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Наука Нацпроект
