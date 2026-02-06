В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Чемпионат Росгвардии по рукопашному бою прошел в Нижнем Новгороде

Чемпионат Росгвардии по рукопашному бою прошел в Нижнем Новгороде

Фото: Антон Рузавин

В Нижнем Новгороде завершился чемпионат войск национальной гвардии России по рукопашному бою, посвящённый памяти военного журналиста старшего лейтенанта Анатолия Ягодина. Турнир также был приурочен к 10-летию Росгвардии и 215-летию войск правопорядка.

Соревнования прошли на базе спортивного комплекса "Северная звезда". В течение трех соревновательных дней на татами вышли более 140 бойцов, представляющих восемь округов Росгвардии, отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского и четыре ведомственных вуза. Участники выступали в весовых категориях от 60 кг до свыше 90 кг. В числе спортсменов — один заслуженный мастер спорта, три мастера спорта международного класса, 14 мастеров спорта России и 22 кандидата в мастера спорта.

Перед началом чемпиона собравшиеся минутой молчания почтили память Анатолия Ягодина, погибшего при исполнении служебного долга в 1996 году на Северном Кавказе, почтили минутой молчания. Участники и организаторы возложили венок в его честь. Особое внимание было уделено родным журналиста — на соревнованиях присутствовали его мать Надежда Анатольевна и брат Вадим Венедиктович. 

Открытие сопровождалось торжественной церемонией. От имени командования Приволжского округа Росгвардии с напутственным словом к участникам обратился полковник Вячеслав Морозов, заместитель командующего по военно-политической работе. Среди почётных гостей мероприятия были заместитель министра спорта Нижегородской области Владимир Холопов, директор физкультурно-оздоровительного комплекса и известный борец Раис Рахматуллин, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Наталья Садова и заместитель председателя регионального отделения общества "Динамо" Дмитрий Ивченко. Они поприветствовали спортсменов, зрителей и гостей турнира.

По итогам соревнований первое место заняла команда Сибирского округа Росгвардии. Вторыми стали представители Северо-Кавказского округа, а третье место досталось бойцам из Приволжского округа. 

Среди учебных заведений Росгвардии лидерами стали курсанты Саратовского института. Второе место у команды Военной академии, третье — у Новосибирского института имени генерала армии И.К. Яковлева.

Победители и призёры были награждены кубками, медалями и дипломами.

Председатель Спорткомитета Росгвардии полковник Павел Пак отметил, что по итогам чемпионата будет сформирована сборная команда, которая представит ведомство на российских и международных турнирах. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных