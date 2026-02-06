Стартовала регистрация на Международный фестиваль молодёжи 2026 года Общество

Фото: Росмолодёжь

5 февраля в Национальном центре «Россия» в рамках марафона «Россия – семья семей» Российского общества «Знание» объявлен старт заявочной кампании для участия в Международном фестивале молодёжи 2026 года (16+). Крупнейшее молодёжное событие пройдёт с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и станет площадкой для встречи молодых людей со всего мира, готовых взять на себя ответственность за будущее планеты. Регистрация будет доступна до 30 апреля на сайте: wyffest.com.

В этом году Международный фестиваль молодёжи соберет 10 тысяч участников и станет частью «семьи» мероприятий Всемирного фестиваля молодёжи, начало которым было положено в Сириусе в 2024 году. В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина о сохранении и развитии наследия ВФМ фестивальные международные мероприятия для молодёжи проходят в России ежегодно.

Так, в сентябре 2025 года в Нижнем Новгороде прошел Слёт Всемирного фестиваля молодёжи, который объединил две тысячи участников: тысячу - из России и тысячу - из разных стран мира. Нижний Новгород стал площадкой международного диалога, поиска новых решений для укрепления международной молодёжной политики, создания новых инициатив для расширения возможностей для детей и молодежи.

«Развитие международного молодежного сотрудничества – один из приоритетов нацпроекта «Молодёжь и дети», реализуемого по инициативе президента Владимира Путина. Мы сохраняем и последовательно расширяем наследие Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года, создаем условия для открытого диалога и долгосрочного сотрудничества молодых людей. В этом году Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге объединит 10 тыс. молодых лидеров из более 100 стран. Он станет витриной лучших российских проектов и практик, продемонстрирует открытость нашей страны и подчеркнёт её вклад в глобальное молодёжное движение», – отметил заместитель председателя Правительства России, заместитель председателя организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля молодёжи в 2026 году Дмитрий Чернышенко.

Участниками МФМ-2026 станут 5 тысяч россиян и 5 тысяч иностранных граждан в возрасте до 35 лет. Традиционно в их число войдут не только молодые взрослые, но и подростки от 14 до 17 лет: 500 – из России и 500 – из зарубежных стран.

«В Год единства народов России, запущенный президентом Владимиром Путиным, Международный фестиваль молодёжи станет по-настоящему объединяющим событием и наглядно продемонстрирует миру богатство и уникальность культуры нашей страны. После завершения основной программы фестиваля 1 000 иностранцев отправятся в региональную программу в 30 регионов России, а также посетят Республику Абхазия. Молодые люди познакомятся с главными достопримечательностями регионов, примут участие в экспедициях, пообщаются с коренными малочисленными народами, увидят технологические достижения страны, а также узнают больше об историческом и культурном наследии России и многовековом единстве сотен народов. Мы ждём молодёжь со всего мира в России – стране безграничных возможностей, открытой для каждого, кто готов строить будущее многополярного мира вместе с нами», – сказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов подчеркнул, что в этом году Россия станет местом объединения детей и молодёжи всего мира. Организаторами детской программы выступают Движение Первых и образовательный фонд «Талант и успех».

«Наша программа позволит познакомить ребят с достижениями современной России, разработать совместные проекты в различных сферах: от науки, образования, цифровизации, творчества и креативных индустрий до медиа, спорта, предпринимательства и гражданской активности. Инициативы, которые представят участники программы, будем вместе развивать в рамках Международной ассоциации детских организаций. Важно всегда помнить: сегодняшние дети – это будущие лидеры своих стран», – сказал Артур Орлов.

В Екатеринбург также отправятся 2 тысячи добровольцев со всей России. Волонтёры будут помогать по 17 функциональным направлениям: от логистики и аккредитации до сопровождения делегаций и создания контента. После окончания основной программы добровольцы будут сопровождать иностранные делегации в рамках региональный программы в формате экспедиций.

Кандидаты на вступление в волонтёрский корпус должны быть старше 16 лет, иметь опыт добровольческой и общественной деятельности, высокий уровень мотивации, знать иностранные языки, быть коммуникабельными, а также уметь работать в команде. Подать заявку на участие в волонтёрской программе можно на платформе Добро.рф до 31 марта 2026 года.

Напомним, в 2025 году на Всемирный фестиваль молодёжи в Нижнем Новгороде по итогам отбора приехали 450 волонтеров, среди них был и «серебряный» волонтёр – 78-летний нижегородец Владимир Калмыков.

«Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге станет следующим шагом в развитии глобального сообщества молодёжи, сформированного на ВФМ-2024. Его участники – это молодые лидеры со всего мира, готовые брать ответственность за будущее и совместно формировать повестку завтрашнего дня. Благодаря отраслевому принципу формирования зарубежных делегаций в Россию приедут лучшие представители ключевых сфер общественной жизни: креативных индустрий, государственного управления, науки и образования, спорта, предпринимательства, медиа, цифровизации и IT, социального сектора. Эти молодые лидеры уже сегодня определяют будущее своих стран и их опыт бесценен для общего диалога. Именно так, во взаимодействии и совместной работе, рождается образ завтрашнего дня – многополярного мира, основанного на сотрудничестве, уважении и поиске баланса интересов, в котором мечты молодёжи перестают быть абстрактными идеями и становятся реальностью», – прокомментировал генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Дмитрий Иванов.

Организаторы Международного фестиваля молодёжи 2026 года – Федеральное агентство по делам молодёжи и правительство Свердловской области, оператор – Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».