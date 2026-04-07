Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Последние новости рубрики Общество
07 апреля 2026 11:44
"Альфа-Мобайл" на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
07 апреля 2026 11:43
300 нижегородок стали участницами 2 сезона программы "Женское лидерство. Многодетные мамы"
07 апреля 2026 11:26
Проект гостиницы на Гребном канале повторно прошел экспертизу
07 апреля 2026 11:08
Три легковушки изъяли у нижегородцев из-за долгов
07 апреля 2026 11:02
Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству победителей грантового конкурса Движения Первых
07 апреля 2026 10:52
"Шинель №2": нижегородка хранила мертвых котят в морозилке
07 апреля 2026 10:29
ГУАД ведет круглосуточный мониторинг ситуации с подтоплением нижегородских дорог
07 апреля 2026 10:27
Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству заявок на конкурс "Знание.Авторы"
07 апреля 2026 10:26
Роман Марков встретился со студентами НИУ Президентской академии
07 апреля 2026 10:14
Какую поддержку оказывают бойцам СВО и их семьям в Нижегородской области
Общество

07 апреля 2026 11:26
Проект гостиницы на Гребном канале повторно прошел экспертизу

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект строительства гостиницы на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде вновь прошел экспертизу. Положительное заключение выдано 3 апреля, сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.

Застройщиком выступает ООО "Экопарк - Нижний Новгород". Проектную документацию подготовило ООО "Облкоммунпроект". Экспертное заключение оформило ООО "Строительная экспертиза" из Перми.

Пятизвездочная гостиница на 258 номеров станет частью туристического комплекса с термальной зоной, который планируется возвести на Гребном канале. Объем инвестиций в строительство оценивается более чем в 8 млрд рублей.  Проект реализуется в рамках первого в России соглашения о защите и поощрении капиталовложений в туристической отрасли. Работы стартовали в 2024 году, завершить их предполагается в 2027-м.  

Помимо гостиницы, проект предусматривает создание термального комплекса с бассейнами, а также благоустройство прилегающей территории. Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию будет создано около 200 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что ресторан-долгострой на Гребном канале ввели в эксплуатацию.

О том, какие объекты еще планируется построить на Гребном канале, можно прочитать здесь.

Новости по теме
01 апреля 2026 16:18
Нижегородцы могут заселяться в гостиницы по цифровому паспорту с 1 апреля
27 марта 2026 18:26
Гостиницу за 160 млн рублей хотят построить в Верхних Печерах
12 марта 2026 09:33
Инвестор вложит 2,1 млрд рублей в строительство отеля у нижегородского кремля
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
