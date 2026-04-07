Проект гостиницы на Гребном канале повторно прошел экспертизу

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект строительства гостиницы на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде вновь прошел экспертизу. Положительное заключение выдано 3 апреля, сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.

Застройщиком выступает ООО "Экопарк - Нижний Новгород". Проектную документацию подготовило ООО "Облкоммунпроект". Экспертное заключение оформило ООО "Строительная экспертиза" из Перми.

Пятизвездочная гостиница на 258 номеров станет частью туристического комплекса с термальной зоной, который планируется возвести на Гребном канале. Объем инвестиций в строительство оценивается более чем в 8 млрд рублей. Проект реализуется в рамках первого в России соглашения о защите и поощрении капиталовложений в туристической отрасли. Работы стартовали в 2024 году, завершить их предполагается в 2027-м.

Помимо гостиницы, проект предусматривает создание термального комплекса с бассейнами, а также благоустройство прилегающей территории. Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию будет создано около 200 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что ресторан-долгострой на Гребном канале ввели в эксплуатацию.

