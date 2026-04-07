Три легковушки изъяли у нижегородцев из-за долгов Общество

В Нижнем Новгороде судебные приставы арестовали три автомобиля, владельцы которых накопили задолженность по налогам и кредитам на общую сумму более 2 179 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Транспортные средства изъяли во время совместного рейда приставов и сотрудников полиции. Проверка проходила на стационарном посту ДПС "Орловские дворики".

Выявить должников удалось с помощью аппаратно-программного комплекса "Дорожный пристав". В результате были арестованы Chevrolet Lacetti, Skoda Octavia и Lada Largus.

Все автомобили отправлены на специализированные стоянки. У владельцев есть 10 дней, чтобы полностью погасить задолженность. В противном случае машины передадут на реализацию.

Ранее сообщалось, что 50 конфискованных у нижегородцев транспортных средств отправили на СВО.