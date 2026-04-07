Роман Марков встретился со студентами НИУ Президентской академии 

Фото: НИУ Президентской академии

В НИУ Президентской академии продолжаются встречи с представителями органов власти Нижегородской области в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог». Проект реализуется по инициативе директора Нижегородского института управления Екатерины Лебедевой.

Ранее студенты НИУ становились участниками Дней открытых дверей в правительстве Нижегородской области. Профориентационные встречи были направлены на то, чтобы мотивировать студентов искать работу по специальности – в государственной гражданской службе. 

«Это уникальный шанс заглянуть за кулисы региональной политики! Ребята узнали личные истории успеха и профессионального становления губернатора Нижегородской области – Глеба Сергеевича Никитина, а также глав ряда профильных министерств. Не сухие факты из биографии, а живые примеры того, как строится карьера, и какой путь проходят люди, чтобы достичь вершин», - отметила директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева. 

Новый проект значительно расширил возможности для профориентации. Помимо живого общения с представителями органов власти области студентам НИУ проводят презентации программы оплачиваемых стажировок в региональном правительстве, проектов Молодёжного центра карьеры КУПНО.Старт и программы ГосСтарт.

Первым гостем НИУ в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог» стал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. В этот раз встречу со студентами провёл и.о. министра кадровой политики правительства региона Роман Марков. 

В ходе открытого диалога Роман Марков рассказал об уровнях власти в России, о миссии команды правительства, о социальном портрете госслужащего, о перспективах развития на госслужбе, о корпоративной культуре в органах власти. Он упомянул, что главная миссия команды правительства — это служение людям и изменение региона к лучшему, а также спросил студентов о том, какие качества, на их взгляд, могут помогать в работе госслужащего. 

«Госслужба открыта для молодёжи и предлагает широкие возможности для развития. В правительстве уже не первый год успешно действует система непрерывного обучения госслужащих, позволяющая постоянно получать новые компетенции. Это среда, где растут профессионалы. Наши специалисты участвуют в реализации масштабных проектов и получают реальную возможность влиять на развитие региона», – отметил Роман Марков.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

