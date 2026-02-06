Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Культура и отдых

Нижегородская область присоединилась к рекорду России на Слете послов гостеприимства

06 февраля 2026 15:34 Культура и отдых

Представители 64 регионов страны, в том числе Нижегородской области, приняли участие в установлении рекорда России, который был зафиксирован в рамках Слета послов гостеприимства «Единство народов России» в Смоленске. Выпускники проектов «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – от Калининграда до Сахалина – одновременно исполнили знаменитую песню «Катюша», создав живой символ сплоченности страны. Организатором национального рекорда выступил музей «Смоленская крепость». Соорганизатором стала АНО «Мастерская гостеприимства» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

 «Президентская платформа «Россия – страна возможностей» создает не только образовательные программы и конкурсы, но и сильные профессиональные сообщества. Мастера и послы гостеприимства – это талантливые, неравнодушные и увлеченные люди, которые по всей нашей огромной стране дарят своим гостям тепло, раскрывают характер регионов и вдохновляют путешествовать по России. На слете в Смоленске они представили свои субъекты так, как умеют только те, кто искренне любит свое дело и свою землю. Такие инициативы – лучший способ увидеть и почувствовать настоящую, многогранную и гостеприимную Россию», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Регистрация рекорда прошла у подножия Громовой башни Смоленской крепостной стены. Под живую музыку фольклорного ансамбля «Карагод» сотрудники и друзья музея в нарядах, отражающих историю Смоленской земли с IX по XX век, а также послы и мастера гостеприимства в национальных костюмах своих регионов сформировали единый хоровод. 

Выбор произведения был символичным - песня «Катюша» написана на слова Михаила Исаковского, уроженца Смоленской области. Зафиксированный результат - самое массовое одновременное исполнение песни представителями субъектов Российской Федерации - подтвердил федеральный арбитр международного агентства Интеррекорд: Official Excellence и Реестра рекордов России Юрий Черных.

Программа Слета продолжилась парадом регионов России, а на главной сцене города каждая команда представила визитную карточку своего региона, рассказав о его уникальной идентичности и туристической привлекательности.

Нижегородскую область на Слете послов гостеприимства «Единство народов России» представляла руководитель регионального отделения проектного офиса по детскому туризму, финалист и эксперт профессионального конкурса «Мастера гостеприимства» Елена Богомолова. Она презентовала Нижегородскую область как «100% настоящую Россию» – край, где Волга становится сценой для самых живописных закатов, а история пишется не в учебниках, а в камнях древнего кремля. Особый акцент был сделан на многонациональности региона и туристическом маршруте «Сплетение культур», знакомящем гостей с русскими, чувашскими, марийскими и татарскими традициями и показывающем Нижегородскую область как пространство единства и уважения к культурному многообразию. В рамках презентации Елена исполнила авторскую песню «Открывай мир» и пригласила всех в Нижний Новгород – город, который уверенно набирает популярность у туристов: только в прошлом году регион посетили более 5 миллионов человек.

«Для меня участие в Слете послов гостеприимства в Год единства народов России – это вдохновляющая встреча большой и дружной семьи профессионалов, которые любят свою страну и делают ее гостеприимнее. Как финалист проекта «Мастера гостеприимства» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и посол гостеприимства Нижегородской области я очень ценю возможность представить свой регион на Слете послов гостеприимства. От всей души благодарю организаторов за эту атмосферу сотрудничества и веры в наши общие силы», – поделилась Елена Богомолова.

Слет послов гостеприимства «Единство народов России» стал одним из мероприятий в рамках Года единства народов России и заложил основу для дальнейшего сотрудничества регионов, профессиональных сообществ и туристической индустрии.

Фото: Президентская платформа "Россия — страна возможностей"

Год народного единства Туризм
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных