Нижегородским подросткам напомнили об ответственности за присвоение находок Общество

Следственный комитет России предостерегает несовершеннолетних от использования найденного имущества в личных целях и напоминает о возможной уголовной ответственности за такие действия.

Ведомство подчеркивает, что при обнаружении чужих ценностей, документов, банковских карт или денежных средств нельзя распоряжаться ими, даже если они лежат без присмотра. Запрещено тратить найденные деньги, пользоваться телефоном, снимать средства с карт или использовать чужое имущество в любых личных целях. Подобные действия могут быть расценены как кража и повлечь наказание по статье 158 Уголовного кодекса РФ.

Чтобы избежать неприятностей, следует предпринять шаги для возвращения вещей владельцам. Например, если вещь найдена в торговом центре, ее следует передать сотрудникам администрации, в транспорте — водителю или диспетчеру. Найденную банковскую карту нужно отдать в ближайшее отделение банка или сообщить о ней по горячей линии.

В ведомстве добавили, что кроме юридических рисков, находки могут таить угрозу для здоровья. Фиксируются случаи, когда злоумышленники прячут опасные предметы внутри обычных предметов вроде игрушек или коробок из-под мобильных устройств. Родителям настоятельно рекомендуют объяснить детям, что нельзя поднимать с земли даже безобидные на вид вещи.

Следственный комитет призывает подростков быть осторожными, не рисковать своей безопасностью и помнить о правовых последствиях необдуманных поступков.

Напомним, в декабре 2025 года в подмосковном Красногорске 10-летний мальчик получил тяжелые травмы из-за взрыва мины-ловушки, замаскированной под денежную купюру.