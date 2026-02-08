Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Последние новости рубрики Общество
08 февраля 2026 16:29Движение на улице Лоскутова будут ограничивать из-за хоккейных матчей
08 февраля 2026 15:50Нижегородским подросткам напомнили об ответственности за присвоение находок
08 февраля 2026 15:13Более полумиллиарда рублей выделено на строительство водопровода в Новом Доскине
08 февраля 2026 13:41Нижегородский трихолог предупредила, как избежать грибка после примерки шапки
08 февраля 2026 12:31Нижегородцев предупредили о приближении волны гриппа B
08 февраля 2026 11:23Потепление ждет нижегородцев на следующей неделе
08 февраля 2026 10:42Приманку с вакциной от бешенства для лис разложили у Школы 800 в Верхних Печерах
08 февраля 2026 10:09Смертность от онкологии в Нижегородской области достигла рекордно низкого уровня
08 февраля 2026 09:36Подростки оказались заблокированы на крыше многоэтажки в Нижнем Новгороде
07 февраля 2026 17:25Затяжная магнитная буря надвигается на Нижний Новгород
Общество

Нижегородским подросткам напомнили об ответственности за присвоение находок

08 февраля 2026 15:50
Нижегородским подросткам напомнили об ответственности за присвоение находок

Следственный комитет России предостерегает несовершеннолетних от использования найденного имущества в личных целях и напоминает о возможной уголовной ответственности за такие действия. 

Ведомство подчеркивает, что при обнаружении чужих ценностей, документов, банковских карт или денежных средств нельзя распоряжаться ими, даже если они лежат без присмотра. Запрещено тратить найденные деньги, пользоваться телефоном, снимать средства с карт или использовать чужое имущество в любых личных целях.  Подобные действия могут быть расценены как кража и повлечь наказание по статье 158 Уголовного кодекса РФ. 

Чтобы избежать неприятностей, следует предпринять шаги для возвращения вещей владельцам. Например, если вещь найдена в торговом центре, ее следует передать сотрудникам администрации, в транспорте — водителю или диспетчеру. Найденную банковскую карту нужно отдать в ближайшее отделение банка или сообщить о ней по горячей линии.

В ведомстве добавили, что кроме юридических рисков, находки могут таить угрозу для здоровья. Фиксируются случаи, когда злоумышленники прячут опасные предметы внутри обычных предметов вроде игрушек или коробок из-под мобильных устройств. Родителям настоятельно рекомендуют объяснить детям, что нельзя поднимать с земли даже безобидные на вид вещи.

Следственный комитет призывает подростков быть осторожными, не рисковать своей безопасностью и помнить о правовых последствиях необдуманных поступков.

Напомним, в декабре 2025 года в подмосковном Красногорске 10-летний мальчик получил тяжелые травмы из-за взрыва мины-ловушки, замаскированной под денежную купюру.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Дети Несовершеннолетние СК
Новости по теме
08 февраля 2026 09:36Подростки оказались заблокированы на крыше многоэтажки в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 10:10Число киберпреступлений против детей увеличилось в Нижегородской области
19 января 2026 09:37Подросток залез на поезд в нижегородском метро ради эффектного фото
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
