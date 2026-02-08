В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Подростки оказались заблокированы на крыше многоэтажки в Нижнем Новгороде

08 февраля 2026 09:36 Общество
Подростки оказались заблокированы на крыше многоэтажки в Нижнем Новгороде

Фото: поисково-спасательный центр "РЫСЬ"

Двое подростков оказались заблокированными на крыше многоэтажки в Нижнем Новгороде, куда они поднялись ради эффектных снимков. Об этом сообщили в поисково-спасательном центре "Рысь". 

Инцидент произошел накануне. Когда ребята прошли на крышу,  дверь, ведущая обратно внутрь здания, неожиданно захлопнулась. Самостоятельно они выбраться не смогли. Сложность ситуации усугублялась тем, что подростки не знали точного адреса дома, где находились, и смогли назвать только улицу. Благодаря подключению оператора системы "ЭХО" удалось оперативно определить предполагаемое местоположение.

После установления координат добровольцы "Рыси" выдвинулись на место и благополучно эвакуировали подростков с крыши.

Спасатели напоминают: выход на крыши жилых домов запрещен и опасен. Подобные действия могут привести к серьезным последствиям — не подвергайте себя риску.

Ранее сообщалось, что подростки нарушают работу нижегородского метро и подвергают опасности пассажиров.

Ранее сообщалось, что подростки нарушают работу нижегородского метро и подвергают опасности пассажиров. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

