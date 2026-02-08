Подростки оказались заблокированы на крыше многоэтажки в Нижнем Новгороде Общество

Фото: поисково-спасательный центр "РЫСЬ"

Двое подростков оказались заблокированными на крыше многоэтажки в Нижнем Новгороде, куда они поднялись ради эффектных снимков. Об этом сообщили в поисково-спасательном центре "Рысь".

Инцидент произошел накануне. Когда ребята прошли на крышу, дверь, ведущая обратно внутрь здания, неожиданно захлопнулась. Самостоятельно они выбраться не смогли. Сложность ситуации усугублялась тем, что подростки не знали точного адреса дома, где находились, и смогли назвать только улицу. Благодаря подключению оператора системы "ЭХО" удалось оперативно определить предполагаемое местоположение.

После установления координат добровольцы "Рыси" выдвинулись на место и благополучно эвакуировали подростков с крыши.

Спасатели напоминают: выход на крыши жилых домов запрещен и опасен. Подобные действия могут привести к серьезным последствиям — не подвергайте себя риску.

