Подросток залез на поезд в нижегородском метро ради эффектного фото Происшествия

Фото: соцсети

В Нижнем Новгороде подросток залез на поезд нижегородского метро, чтобы сделать эффектный снимок. Фотографии с опасной выходкой быстро разлетелись по социальным сетям.

Ситуацию прокомментировал главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале. Он напомнил о смертельной опасности, связанной с подобными действиями. Он подчеркнул, что внизу находится контактный рельс с напряжением 825 вольт постоянного тока. Это в разы превышает смертельно опасный для человека уровень.

По словам Никонова при прикосновении к контактному рельсу происходит резкое сокращение всех мышц и человек не может оторваться от источника тока, ткани буквально "свариваются". Возникают глубокие ожоги, вплоть до костей. За считанные секунды останавливается дыхание, а затем прекращается работа сердца. Наступает почти мгновенная смерть.

По словам эксперта, вероятность выжить в такой ситуации составляет менее одного процента.

Ранее сообщалось, что каждый год в ожоговые отделения Университетской клиники ПИМУ поступают около 10-15 подростков-"зацеперов" из различных регионов страны с электротравмами, полученными на объектах железнодорожного транспорта.