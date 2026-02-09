Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Наука

Студенты ННГАСУ представили свои проекты по комплексному развитию территорий Нижнего Новгорода

09 февраля 2026 18:57 Наука
Студенты ННГАСУ представили свои проекты по комплексному развитию территорий Нижнего Новгорода

Фото: ННГАСУ

Презентация концепций будущего комплексного развития трех ключевых территорий Нижнего Новгорода прошла на площадке Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). Шесть студенческих команд представили проекты, созданные в рамках федерального молодежного урбанистического конкурса-акселератора «Про_города».

Мероприятие было организовано в рамках промежуточного этапа конкурса, организаторами которого выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, правительство Нижегородской области, Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС) и проект «Городской университет 2.0».

Участие в презентации приняли заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин, министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева, ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев, а также ведущие эксперты в сфере урбанистики и архитектуры.

«Нижний Новгород – город, в котором можно и нужно жить, творить, развивать архитектуру. Защита проектов, особенно в первый раз, – непростой, но очень важный этап профессионального опыта для студентов. Сейчас основной вектор в развитии городов – это КРТ, когда преобразование на любой территории происходит по комплексному подходу, с созданием дворов без машин, современной городской среды со спортивными площадками и местами для отдыха детей и взрослых. Надеюсь, участникам сегодняшнего проекта понравятся площадки, которые предложены в Нижнем Новгороде, и эти проекты найдут отклик среди нижегородцев», - сказал Иван Каргин.

Команды представили проекты для трех территорий:

- «Студёный квартал» (исторический центр, ул. Алексеевская, Звездинка). Участок с высокой градостроительной ценностью, но страдающий от недостатка зелени и общественных функций;

- промышленно-жилой район «Куйбышево» (ул. Куйбышева, Мориса Тореза). Территория на стыке жилой застройки и промзоны, характеризующаяся разобщенностью и доминированием гаражных массивов (ГСК);

- въездная зона в Кстово (пр. Капитана Рачкова). Заброшенный «пробел» на важнейшем транспортном узле, требующий создания нового центра притяжения.

На всех трех территориях студенты провели глубокую исследовательскую работу: анализ градостроительных ограничений (объекты культурного наследия, инженерные зоны), социологические опросы жителей, изучение экономического потенциала. Ключевыми трендами, отраженными в проектах, стали создание «зеленого каркаса» для экологического комфорта, бережная интеграция исторического наследия в новую жизнь, формирование смешанных многофункциональных кварталов и локальных экономических кластеров.

«Минград выступил в числе организаторов этого конкурса на территории Нижегородской области. Защита проектов «Про_городов» недавно прошла в Перми, и мы видим, какие крутые проекты там предложили студенты. Надеемся, что ребята из ННГАСУ нас удивят еще больше в самом лучшем смысле. Для студентов это возможность попробовать свои силы на практических кейсах, получить «обратную связь» от органов власти, понять стратегические векторы развития территорий», – отметила Дарья Шунаева.

Экспертную и методическую поддержку студентам на всех этапах — от полевого исследования до визуализации идей — оказали преподаватели и специалисты ННГАСУ.

«Для нашего университета подобные проекты – важнейшая часть образовательного процесса. Это точка соединения теории с реальной практикой, когда студенты учатся работать в команде, вести диалог с жителями города и предлагать взвешенные, ответственные решения. Мы видим, как растет их профессиональное мышление: от архитектурной формы к комплексному видению развития территории. Уверен, что лучшие из представленных идей обязательно найдут свое воплощение», – сказал Дмитрий Щеголев.

По итогам презентации эксперты и организаторы федерального конкурса-акселератора «Про_города» дали представителям команд рекомендации и советы об улучшении концепций комплексного развития территорий. После внесения корректировок и прохождения оставшегося блока проекта команды представят финальные идеи руководству Нижегородской области и потенциальным инвесторам.

Реализация федерального молодежного урбанистического конкурса-акселератора «Про_города» соответствует целям и задачам федеральной программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Он также направлен на комплексное развитие территорий и подготовку высококвалифицированных специалистов для градостроительной отрасли Нижегородской области.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

