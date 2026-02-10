В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцы могут войти в состав экспертного совета конкурса Росмолодёжь.Гранты 2026 года

10 февраля 2026 15:00 Общество
Фото: Молодёжный центр "Высота"

Федеральное агентство по делам молодёжи объявило о старте конкурсного отбора по формированию экспертного совета Всероссийского конкурса молодёжных проектов (Росмолодёжь.Гранты) на 2026 год.

Экспертный совет конкурса Росмолодёжь.Гранты проводит независимую оценку проектов, поданных на грантовые конкурсы Росмолодёжи, в соответствии с критериями, установленными правилами проведения конкурсов, в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

К участию в отборе приглашаются совершеннолетние граждане Российской Федерации с высшим или незаконченным высшим образованием. Для кандидатов с незаконченным высшим образованием необходимо подтверждение статуса победителя конкурса Росмолодёжь.Гранты и сданный отчёт по реализованному проекту. Также требуется документально подтвержденный опыт проведения тренингов или семинаров в области социального и бизнес-проектирования за последние 24 месяца.

«Нижегородская область — один из лидеров молодёжного социального проектирования в стране. Наш регион стабильно входит в топ по качеству проектов и компетенциям экспертов. В прошлом году 46 наших специалистов вошли в экспертный совет, и мы уверены, что в 2026 году достойно представим регион снова. Это уникальная возможность влиять на развитие молодёжных инициатив в масштабе всей страны», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Отбор проходит в два этапа: подача заявки через ФГАИС «Молодёжь России» и прохождение индивидуального собеседования в режиме видеоконференции. Подать заявку можно до 14:00 (мск) 26 февраля 2026 года. Регистрация участников открыта в системе ФГАИС «Молодёжь России» по ссылке: https://myrosmol.ru/events/37a76a4a-b3b7-42b6-a3a7-bcda8aa92384.

Процедура формирования совета строго регламентирована и опирается на нормативно-правовую базу, включая постановления Правительства Российской Федерации, регулирующие правила предоставления грантов и отбора получателей субсидий, а также приказ Федерального агентства по делам молодежи об экспертном совете. Соблюдение этих норм гарантирует прозрачность и объективность конкурсных процедур.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

Теги:
Конкурсы Росмолодежь
