Новая школа на 600 мест начала работать в Павлове

Фото: администрация Павловского округа

Новая школа №17 начала работать в Павлове. Сейчас в ней обучаются около 290 школьников, поступивших в учебное заведение с момента открытия в ноябре 2025 года. В полную силу учебное заведение заработает с 1 сентября 2026 года. К этому времени в нее планируют зачислить 600 учеников. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что новая школа в Павлове стала не просто учебным заведением, а современным пространством для развития учеников. Здесь есть все условия, чтобы дети с интересом получали знания: от комфортных кабинетов до специализированных зон для дополнительного образования.

В школе оборудованы кабинеты для занятий робототехникой и основами управления беспилотными летательными аппаратами, действует собственный планетарий, телестудия, медиацентр, студия дизайна и искусства, а также модельная библиотека. Ученики могут попробовать себя в разных направлениях и раскрыть свои таланты.

Глава региона также напомнил, что в 2025 году в регионе открылись три новые школы и два дополнительных корпуса при уже действующих образовательных учреждениях. Кроме того, капитальный ремонт был проведен в 20 школах.

"Мы планомерно работаем над тем, чтобы в регионе совершенствовалось не только качество образования, но и условия, в которых дети получают знания", - сказал он.

В преддверии новогодних праздников школу посетили заместитель губернатора Андрей Чечерин, министр образования и науки региона Михаил Пучков, глава Павловского муниципального округа Алексей Кириллов и депутат Законодательного собрания Игорь Норенков. Экскурсию для гостей провела директор школы Екатерина Александрова.

Руководители осмотрели мастерские, где мальчики обучаются работе на фрезерных, токарных и сверлильных станках, а также используют 3D-принтер.

Девочки осваивают навыки работы с кухонным и швейным оборудованием. Также были продемонстрированы кабинеты химии, биологии и географии, оснащенные современным лабораторным оборудованием, специализированный класс для детей с расстройством аутистического спектра, лингафонный кабинет иностранного языка, спортивный и актовый залы.

Отдельное внимание в школе уделено тематическим зонам, поддерживающим всероссийские инициативы: "Шахматы в школе", "Орлята России", "Движение первых", "Добро.ру" и "Большая перемена".

Андрей Чечерин отметил, что пообщался с педагогами и учениками, поздравил их с открытием школы и наступающими праздниками. Он подчеркнул, что, несмотря на недавнее начало работы, образовательный процесс уже налажен. По его словам, появление таких объектов в небольших городах делает их более привлекательными для жизни и создания семьи.

В региональном министерстве образования напомнили, что строительство школы №17 началось в 2022 году. Общая площадь здания превышает 14,2 тысячи квадратных метров. В трехэтажном корпусе размещены учебные классы, помещения для внеурочной деятельности, медицинский блок, два спортивных зала, столовая и актовый зал. На прилегающей территории оборудованы спортивная и детская площадки с качелями, турниками, игровыми городками, баскетбольным полем и теннисным кортом.

Министр образования Михаил Пучков отметил, что, несмотря на то, что школа открылась всего полтора месяца назад, здесь уже ощущается особая атмосфера. Он добавил, что дети с радостью идут на занятия, а это главный показатель того, что всё сделано правильно.

Создание условий для качественного образования детей входит в задачи нового национального проекта "Молодёжь и дети", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Проект объединяет девять федеральных программ, включая "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Все лучшее детям", "Педагоги и наставники", "Профессионалитет" и другие. Он продолжает цели, ранее поставленные в рамках нацпроектов "Образование" и "Наука и университеты".

