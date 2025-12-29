Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2025 17:58Новая школа на 600 мест начала работать в Павлове
29 декабря 2025 17:52Глеб Никитин продлил региональные выплаты семям участников СВО
29 декабря 2025 17:21АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело благотворительную новогоднюю ярмарку 
29 декабря 2025 16:50Сварщик стал одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий
29 декабря 2025 16:40Граждане Германии и Латвии переселились в Нижегородскую область
29 декабря 2025 16:25Обкатка трамвайных путей началась в Нижегородском и Советском районах
29 декабря 2025 16:18Кафе быстрого питания откроют в нижегородском "Доме Чардымова"
29 декабря 2025 16:03Как изменятся автобусные маршруты Нижнего Новгорода с 1 января
29 декабря 2025 14:42Работы конкурса "Энергия вдохновения", посвященного Дню энергетики, покорили сердца жюри
29 декабря 2025 14:39Нижегородцам рассказали о новых мерах соцподдержки с 1 января
Общество

Новая школа на 600 мест начала работать в Павлове

29 декабря 2025 17:58 Общество
Новая школа на 600 мест начала работать в Павлове

Фото: администрация Павловского округа

Новая школа №17 начала работать в Павлове. Сейчас в ней обучаются около 290 школьников, поступивших в учебное заведение с момента открытия в ноябре 2025 года. В полную силу учебное заведение заработает с 1 сентября 2026 года. К этому времени в нее планируют зачислить 600 учеников. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.  

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что новая школа в Павлове стала не просто учебным заведением, а современным пространством для развития учеников. Здесь есть все условия, чтобы дети с интересом получали знания: от комфортных кабинетов до специализированных зон для дополнительного образования.

В школе оборудованы кабинеты для занятий робототехникой и основами управления беспилотными летательными аппаратами, действует собственный планетарий, телестудия, медиацентр, студия дизайна и искусства, а также модельная библиотека. Ученики могут попробовать себя в разных направлениях и раскрыть свои таланты.

Глава региона также напомнил, что в 2025 году в регионе открылись три новые школы и два дополнительных корпуса при уже действующих образовательных учреждениях. Кроме того, капитальный ремонт был проведен в 20 школах.

"Мы планомерно работаем над тем, чтобы в регионе совершенствовалось не только качество образования, но и условия, в которых дети получают знания", - сказал он.

В преддверии новогодних праздников школу посетили заместитель губернатора Андрей Чечерин, министр образования и науки региона Михаил Пучков, глава Павловского муниципального округа Алексей Кириллов и депутат Законодательного собрания Игорь Норенков. Экскурсию для гостей провела директор школы Екатерина Александрова.

Руководители осмотрели мастерские, где мальчики обучаются работе на фрезерных, токарных и сверлильных станках, а также используют 3D-принтер.

Девочки осваивают навыки работы с кухонным и швейным оборудованием. Также были продемонстрированы кабинеты химии, биологии и географии, оснащенные современным лабораторным оборудованием, специализированный класс для детей с расстройством аутистического спектра, лингафонный кабинет иностранного языка, спортивный и актовый залы.

Отдельное внимание в школе уделено тематическим зонам, поддерживающим всероссийские инициативы: "Шахматы в школе", "Орлята России", "Движение первых", "Добро.ру" и "Большая перемена".

Андрей Чечерин отметил, что пообщался с педагогами и учениками, поздравил их с открытием школы и наступающими праздниками. Он подчеркнул, что, несмотря на недавнее начало работы, образовательный процесс уже налажен. По его словам, появление таких объектов в небольших городах делает их более привлекательными для жизни и создания семьи.

В региональном министерстве образования напомнили, что строительство школы №17 началось в 2022 году. Общая площадь здания превышает 14,2 тысячи квадратных метров. В трехэтажном корпусе размещены учебные классы, помещения для внеурочной деятельности, медицинский блок, два спортивных зала, столовая и актовый зал. На прилегающей территории оборудованы спортивная и детская площадки с качелями, турниками, игровыми городками, баскетбольным полем и теннисным кортом.

Министр образования Михаил Пучков отметил, что, несмотря на то, что школа открылась всего полтора месяца назад, здесь уже ощущается особая атмосфера. Он добавил, что дети с радостью идут на занятия, а это главный показатель того, что всё сделано правильно.

Создание условий для качественного образования детей входит в задачи нового национального проекта "Молодёжь и дети", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Проект объединяет девять федеральных программ, включая "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Все лучшее детям", "Педагоги и наставники", "Профессионалитет" и другие. Он продолжает цели, ранее поставленные в рамках нацпроектов "Образование" и "Наука и университеты".

Ранее сообщалось, что павловская школа №5 стала призером всероссийского конкурса общества "Знание".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Павлово Школы
Поделиться:
Новости по теме
24 декабря 2025 07:00Выдано разрешение на строительство нового корпуса нижегородской школы №103
19 декабря 2025 16:22Капремонт в шести нижегородских школах проведут в ближайшие два года
30 ноября 2025 12:45Три детсада и 8 школ закроют на ремонт в Нижегородской области в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных