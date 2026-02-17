Психолог объяснила, почему зумеры сидят в телефоне даже во время секса

Зумерам сложнее сосредоточиться на одном процессе, в том числе на интимной близости. С этим связаны особенности их нейропсихологии, рассказала 360.ru психолог и сексолог Ирина Добродская.
Поводом стал опрос студентов, который показал: более трети из них не расстаются с телефоном даже во время секса. По словам специалиста, зумеры росли в условиях постоянной цифровой стимуляции, и это не могло не повлиять на работу внимания.
Добродская отметила, что мозг с детства привыкает к быстрым дофаминовым всплескам — уведомлениям, коротким видео, бесконечной ленте. В итоге человеку становится труднее долго удерживать фокус на чем‑то одном.
"Когда человек листает ленту во время секса, это не обязательно значит, что ему неинтересен партнер. Чаще это сигнал о дофаминовой зависимости, о расфокусе внимания, о трудности выдерживать близость, о страхе глубокой эмоциональной связи", — подчеркнула психолог.
Однако для отношений такая привычка может быть болезненной. Когда один из партнеров отвлекается на экран, второй нередко чувствует себя отвергнутым.
