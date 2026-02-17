Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2026 18:00
Психолог объяснила, почему зумеры сидят в телефоне даже во время секса
17 февраля 2026 17:29
Эксклюзив
Вертолетную площадку построили возле нижегородского кардиоцентра
17 февраля 2026 17:14
Турзона и новое жилье появятся в деревне Хабарское до 2040 года
17 февраля 2026 16:53
Мелодии ко Дню защитника Отечества звучат в нижегородских школах вместо звонков
17 февраля 2026 16:52
Нижегородские выпускники все чаще выбирают профильную математику для сдачи ЕГЭ
17 февраля 2026 16:51
Туристы из Китая стали вдвое чаще посещать Нижегородскую область – big data T2
17 февраля 2026 16:31
Фонду капремонта хотят передать право обследовать дома в Нижегородской области
17 февраля 2026 16:16
Широкая Масленица: концерт и сладкое угощение подготовили для детей с ограниченными возможностями здоровья
17 февраля 2026 16:16
Нижегородцам объяснили, как добиться компенсации после падения наледи с крыш
17 февраля 2026 16:00
Эксклюзив
ЗСНО попросит Госдуму ускорить принятие законов о свалках
Общество

Психолог объяснила, почему зумеры сидят в телефоне даже во время секса

17 февраля 2026 18:00 Общество
Психолог объяснила, почему зумеры сидят в телефоне даже во время секса

Зумерам сложнее сосредоточиться на одном процессе, в том числе на интимной близости. С этим связаны особенности их нейропсихологии, рассказала 360.ru психолог и сексолог Ирина Добродская.

Поводом стал опрос студентов, который показал: более трети из них не расстаются с телефоном даже во время секса. По словам специалиста, зумеры росли в условиях постоянной цифровой стимуляции, и это не могло не повлиять на работу внимания.

Добродская отметила, что мозг с детства привыкает к быстрым дофаминовым всплескам — уведомлениям, коротким видео, бесконечной ленте. В итоге человеку становится труднее долго удерживать фокус на чем‑то одном.

"Когда человек листает ленту во время секса, это не обязательно значит, что ему неинтересен партнер. Чаще это сигнал о дофаминовой зависимости, о расфокусе внимания, о трудности выдерживать близость, о страхе глубокой эмоциональной связи", — подчеркнула психолог.

Однако для отношений такая привычка может быть болезненной. Когда один из партнеров отвлекается на экран, второй нередко чувствует себя отвергнутым.

Ранее нижегородцам рассказали, как выбрать семейного терапевта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет психология
Поделиться:
Новости по теме
23 января 2026 13:57
Психолог объяснила, почему нижегородцы стали ностальгировать по 2016-му
21 октября 2025 19:00
Нижегородская молодежь выбирает психбольницы вместо отпуска
06 сентября 2025 14:30
Секс становится редкостью: эксперты объяснили, почему люди теряют интерес к близости
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных