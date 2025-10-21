Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

Нижегородская молодежь выбирает психбольницы вместо отпуска

21 октября 2025 19:00 Общество
Нижегородская молодежь выбирает психбольницы вместо отпуска

Среди поколения Z набирает обороты необычный тренд — добровольные поездки в психбольницы ради отдыха, отключения от гаджетов и борьбы с выгоранием. Нижегородские зумеры называют это "дуркингом" и воспринимают госпитализацию как способ перезагрузки, а не в виде реального лечения.

Представитель нижегородского здравоохранения Алексей Никонов в своем телеграм-канале отметил, что новое поколение все чаще обращается в психиатрические стационары не из-за серьезных диагнозов, а чтобы сбросить стресс, отдохнуть от соцсетей и побыть в тишине.

Одним из главных "преимуществ" такого подхода подростки называют ограниченный доступ к телефонам — всего 30 минут в день. Остальное время они проводят за настольными играми, рисованием и живым общением. Это создает эффект цифрового детокса, к которому стремится все больше молодых людей.

С одной стороны, специалисты отмечают положительную тенденцию. Молодежь начала осознавать важность психологической поддержки и не стесняется обращаться за помощью. Это особенно актуально в условиях постоянного стресса и высокой скорости жизни.

Однако психиатры и психологи предупреждают, что не стоит воспринимать психиатрическую больницу как санаторий или центр отдыха.

"Легкомысленное обращение за "бесплатным отдыхом" чревато психиатрическим следом, который закроет двери во многие профессии на годы вперед, оставит пациента без права на вождение автомобиля и владение оружием", - отметил Никонов.

Ранее сообщалось. что в Нижегородской области усилят наблюдение за пациентами с зависимостями и психическими нарушениями.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных