Нижегородская молодежь выбирает психбольницы вместо отпуска Общество

Среди поколения Z набирает обороты необычный тренд — добровольные поездки в психбольницы ради отдыха, отключения от гаджетов и борьбы с выгоранием. Нижегородские зумеры называют это "дуркингом" и воспринимают госпитализацию как способ перезагрузки, а не в виде реального лечения.

Представитель нижегородского здравоохранения Алексей Никонов в своем телеграм-канале отметил, что новое поколение все чаще обращается в психиатрические стационары не из-за серьезных диагнозов, а чтобы сбросить стресс, отдохнуть от соцсетей и побыть в тишине.

Одним из главных "преимуществ" такого подхода подростки называют ограниченный доступ к телефонам — всего 30 минут в день. Остальное время они проводят за настольными играми, рисованием и живым общением. Это создает эффект цифрового детокса, к которому стремится все больше молодых людей.

С одной стороны, специалисты отмечают положительную тенденцию. Молодежь начала осознавать важность психологической поддержки и не стесняется обращаться за помощью. Это особенно актуально в условиях постоянного стресса и высокой скорости жизни.

Однако психиатры и психологи предупреждают, что не стоит воспринимать психиатрическую больницу как санаторий или центр отдыха.

"Легкомысленное обращение за "бесплатным отдыхом" чревато психиатрическим следом, который закроет двери во многие профессии на годы вперед, оставит пациента без права на вождение автомобиля и владение оружием", - отметил Никонов.

