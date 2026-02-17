Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Наука

Импортозамещающая установка для литья полиуретанов введена в эксплуатацию в Нижегородской области

17 февраля 2026 18:48 Наука
Импортозамещающая установка для литья полиуретанов введена в эксплуатацию в Нижегородской области

Фото: Нижегородский НОЦ

На производственных мощностях нижегородского предприятия ООО «ТПК Фолипласт» введено в эксплуатацию импортозамещающее оборудование автоматизированного литья полиуретанов под вакуумом. Проект реализован учеными НГТУ им. Р.Е. Алексеева при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ). Он прошел путь от разработки концепции до полной интеграции в реальный производственный цикл.

«Развитие собственных высокотехнологичных производств — это приоритет для Нижегородской области. Проект по автоматизации литья полиуретанов – хороший пример эффективного взаимодействия науки и реального сектора экономики», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В ходе реализации проекта была разработана концепция и техническая документация, а также собран и успешно протестирован в условиях реального производства опытный образец оборудования. Новая технология позволяет автоматизировать процесс литья в силиконовые формы внутри вакуумной камеры, что гарантирует отсутствие дефектов и высокую точность изделий.

«Для нашего университета данный проект стал очередным подтверждением высокого уровня компетенций наших инженерных школ. В ходе работы над проектом были задействованы наши передовые наработки в области материаловедения и систем управления, и мы на практике доказали, что вузовская наука способна поставлять промышленности готовые решения «под ключ», полностью отвечающие запросам современного высокотехнологичного бизнеса», - подчеркнул и.о. ректора НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

Генеральный директор ООО «ТПК Фолипласт» Максим Сухарев отметил, что для предприятия было критически важно получить оборудование, способное работать в интенсивном цикле без потери качества.

«Новая линейка автоматизированного литья позволяет нам значительно увеличить объемы выпускаемой продукции при сохранении эталонных характеристик полимерных деталей. Это полноценное импортозамещение, которое дает нам независимость от западных поставщиков запчастей и технологий», - сказал он.

Общий объем инвестиций в проект составил 20 млн рублей. Финансирование было распределено в равных долях: 50% составил грант Нижегородского НОЦ, а остальные 50% — внебюджетные средства, инвестированные ООО «ТПК Фолипласт».

«Поддерживая подобные проекты, Нижегородский НОЦ решает стратегическую задачу — сокращение дистанции от лабораторной разработки до серийного выпуска высокотехнологичной продукции, критически важной для нашей промышленности. Проект НГТУ стал одним из флагманов нашего грантового конкурса благодаря четко проработанной технической базе и понятному рыночному потенциалу», - рассказал Александр Тарасенко.

Напомним, что проект НГТУ им. Р.Е. Алексеева по созданию линейки оборудования по автоматизации литья полиуретанов под вакуумом стал победителем совместного конкурса Нижегородского НОЦ и ООО «ТПК Фолипласт» в 2024 году.

Период с 2022-го по 2031 год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных