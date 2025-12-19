Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Путин объявил новые меры поддержки семей с детьми с 1 января

19 декабря 2025
Путин объявил новые меры поддержки семей с детьми с 1 января

Президент России Владимир Путин объявил о запуске новых мер поддержки семей с детьми. Об этом он сообщил в ходе прямой линии 19 декабря.

С 1 января 2026 года семьи с невысокими доходами (менее полутора прожиточных минимумов на человека) смогут рассчитывать на возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц. Из 13% НДФЛ им будет возвращаться 7%.

Глава государства подчеркнул, что этого недостаточно, и власти продолжат совершенствовать систему помощи. Он отметил, что вся социальная политика должна быть сосредоточена вокруг поддержки семьи.

Путин также поручил правительству проработать механизм, позволяющий сохранять льготы многодетным семьям при росте доходов.

"Это получается, что бессмысленно работать. Это дестимулирует людей к трудовой деятельности. Но я считаю, что это ошибка со стороны правительства", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил необходимость поддержки семей, у которых расходы на ЖКХ превышают 22% от дохода.

Ранее президент высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики. В регионе уже действуют масштабные меры поддержки, включая программу "ОСНОВА", которая позволяет семьям получить до одного миллиона рублей при рождении или усыновлении ребёнка. Также в области реализуются инициативы по предоставлению сертификата "Подарок новорожденному" и услуг социальных нянь.

Теги:
Владимир Путин демография Семья
