Нижегородцы могут рассказать о склонениях к аборту на Сохрани.рф Общество

АНО "Институт демографического развития" расширила возможности портала "Сохрани.рф", чтобы жители Нижегородской области могли сообщать о фактах принуждения беременных к аборту и других проблемах, мешающих рождению ребёнка.

Нижегородцы могут поделиться своими предложениями по улучшению поддержки беременных, оставив обращение на горячей линии по номеру 8 (800) 775-31-52 или воспользовавшись функционалом чат-бота на портале "Сохрани.рф".

Инициатива реализуется в рамках нижегородской демографической программы "ОСНОВА", целью которой является всесторонняя поддержка семей и улучшение репродуктивного здоровья населения региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что период вынашивания ребёнка должен проходить в атмосфере бережного отношения, поддержки и профессиональной заботы. Каждая будущая мать заслуживает особого внимания и поддержки в этот ответственный период жизни.

Горячая линия предоставляет возможность получить консультацию психологов, юристов и специалистов по социальной работе. Эксперты оказывают помощь в преодолении стрессовых состояний, разъясняют юридические вопросы и предоставляют информацию о формах материальной поддержки.

Обновлённый функционал портала позволяет женщинам делиться собственным опытом прохождения медицинских обследований и родов, а также предлагать рекомендации по улучшению системы взаимодействия с врачами и специалистами. Обратная связь рассматривается экспертами в сфере здравоохранения.

Директор института демографического развития Евгений Журавлёв сообщил, что на горячую линию поступают как положительные отзывы, так и рассказы о трудностях, с которыми сталкиваются беременные женщины. Улучшения функционала позволяют собирать информацию о чувствах и эмоциях женщин в систематизированном виде, способствуя конструктивному диалогу между женщинами и специалистами.

Работа по улучшению демографической ситуации в регионе ведётся в рамках национального проекта "Семья". Период с 2025 по 2030 год объявлен губернатором Глебом Никитиным Пятилетием семьи в Нижегородской области.

Накануне Никитин рассказал председателю Совфеда Валентине Матвиенко о комплексной демографической политике, реализуемой в регионе.

Напомним также, что в Нижегородской области с 1 января начал действовать новый порядок ведения беременности.