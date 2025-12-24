В Нижегородской области исполнят желания отказавшихся от аборта женщин

Фото:
Желания нижегородок, решивших сохранить беременность, исполнят в Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после итогового заседания правительства региона 22 декабря, в этом году будущие мамы, отказавшиеся от абортов, писали свои желания. Они также оказались на елке.
"Мы понимаем, какое это ответственное решение. Сразу могу сказать, что тех, кто сначала склонялся к прерыванию беременности, мы точно не осуждаем. Все бывает. Уверен, что у большинство из них желания будут связаны как раз с малышами и с их будущими семьями", - подчеркнул Никитин.
Напомним, в рамках благотворительной акции "Елка желаний" губернатор исполнит мечты юных нижегородцев из семьи участника СВО.
