Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 декабря 2025 10:44Артём Кавинов: "Продолжаем по поручению Володина контролировать ход работ капремонта школ в регионе"
24 декабря 2025 10:40Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде объявят в третий раз
24 декабря 2025 10:23Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 09:56Световые столбы озарили небо над Нижним Новгородом ночью 24 декабря
24 декабря 2025 09:27В Нижегородской области исполнят желания отказавшихся от аборта женщин
24 декабря 2025 09:16Нижегородцам рассказали, как избежать скачков сахара в новогодние праздники
24 декабря 2025 09:00Экс-ректора НГЛУ исключили из межконфессионального совета при мэрии
24 декабря 2025 07:00Выдано разрешение на строительство нового корпуса нижегородской школы №103
23 декабря 2025 19:25Найден перевозчик на два автобусных маршрута между Кстовом и Нижним Новгородом
23 декабря 2025 19:06Мусор незаконно сбрасывают на берег Волги в Кстовском районе
Общество

В Нижегородской области исполнят желания отказавшихся от аборта женщин

24 декабря 2025 09:27 Общество
В Нижегородской области исполнят желания отказавшихся от аборта женщин

Фото: Александр Воложанин

Желания нижегородок, решивших сохранить беременность, исполнят в Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после итогового заседания правительства региона 22 декабря, в этом году будущие мамы, отказавшиеся от абортов, писали свои желания. Они также оказались на елке.  

"Мы понимаем, какое это ответственное решение. Сразу могу сказать, что тех, кто сначала склонялся к прерыванию беременности, мы точно не осуждаем. Все бывает. Уверен, что у большинство из них желания будут связаны как раз с малышами и с их будущими семьями", - подчеркнул Никитин.

Напомним, в рамках благотворительной акции "Елка желаний" губернатор исполнит мечты юных нижегородцев из семьи участника СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Беременность демография Семья
Поделиться:
Новости по теме
23 декабря 2025 13:30400 беременных студенток получили по 100 000 рублей в Нижегородской области
19 декабря 2025 17:56Путин объявил новые меры поддержки семей с детьми с 1 января
05 ноября 2025 11:16Соцфонд назвал сумму максимального пособия по беременности в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных