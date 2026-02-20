Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2026 19:27
Стало известно, куда нижегородцев отправят на обязательные работы
20 февраля 2026 18:40
Автомобили с ручным управлением передали ветеранам СВО в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 18:35
Нижегородские трамваи №18 не будут ходить три дня
20 февраля 2026 18:13
Движение транспорта на Мызинском путепроводе не будут менять в ночь на 22 февраля
20 февраля 2026 17:43
Нижегородские ДУКи и ТСЖ оштрафовали на 3,7 млн рублей за неочистку крыш
20 февраля 2026 17:41
Нижегородская область направила 100 тонн гумпомощи в зону СВО к 23 февраля
20 февраля 2026 17:12
Нижегородским школьникам рассказали об анализе данных в рамках проекта "Урок цифры"
20 февраля 2026 17:10
Нижегородцев предупредили о помехах в телеэфире из-за Солнца
20 февраля 2026 16:50
Эксклюзив
Платные парковки Нижнего Новгорода будут бесплатными в февральские праздники
20 февраля 2026 16:08
Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде на Масленицу и 23 февраля
Общество

Нижегородские трамваи №18 не будут ходить три дня

20 февраля 2026 18:35 Общество
Нижегородские трамваи №18 не будут ходить три дня

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде временно прекратят движение трамваев по маршруту №18. Ограничения будут действовать с 21 по 23 февраля включительно, сообщили в ЦРТС.

Как пояснили в организации, мера связана с проведением работ по переврезке рельсов. Эти мероприятия необходимы для дальнейшей замены узла.

После завершения работ планируется организовать движение вагонов по кольцевой схеме без заезда в депо.

Напомним, с 21 февраля начнется ремонт трамвайных путей на Игарской улице.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Трамвай ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
22 января 2026 15:20
Солдатенков: "Перекладка трамвайных путей в Нижнем Новгороде завершится в 2026 году"
16 января 2026 15:16
60% рельсов демонтировали на участке от Комсомольской площади до "Дубков"
25 декабря 2025 15:33
Трехсекционные трамваи вышли на нижегородские маршруты №6 и №7
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных