Нижегородские трамваи №18 не будут ходить три дня

В Нижнем Новгороде временно прекратят движение трамваев по маршруту №18. Ограничения будут действовать с 21 по 23 февраля включительно, сообщили в ЦРТС.
Как пояснили в организации, мера связана с проведением работ по переврезке рельсов. Эти мероприятия необходимы для дальнейшей замены узла.
После завершения работ планируется организовать движение вагонов по кольцевой схеме без заезда в депо.
Напомним, с 21 февраля начнется ремонт трамвайных путей на Игарской улице.
