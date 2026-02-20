Нижегородские трамваи №18 не будут ходить три дня Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде временно прекратят движение трамваев по маршруту №18. Ограничения будут действовать с 21 по 23 февраля включительно, сообщили в ЦРТС.

Как пояснили в организации, мера связана с проведением работ по переврезке рельсов. Эти мероприятия необходимы для дальнейшей замены узла.

После завершения работ планируется организовать движение вагонов по кольцевой схеме без заезда в депо.

Напомним, с 21 февраля начнется ремонт трамвайных путей на Игарской улице.