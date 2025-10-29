Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Солдатенков: "Перекладка трамвайных путей в Нижнем Новгороде завершится в 2026 году"

22 января 2026 15:20 Общество
Солдатенков: Перекладка трамвайных путей в Нижнем Новгороде завершится в 2026 году

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Председатель комитета по транспорту и связи Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков прокомментировал состояние маршрутной сети Нижегородской агломерации и ситуацию с работой общественного транспорта по итогам 2025 года.

"Тема наращивания ремонта трамвайных путей не может не радовать. Мы видим, что вырос объем, выросли скорости. А с учетом того, что перекладка трамвайных путей по всему Нижнему Новгороду в течение 2026 года завершится, то очень важно перераспределить пассажиропоток. Многие люди на время ремонта пересели с трамвая на автобус, на другой транспорт, и их надо "вернуть". Например, Сормовский район, где трамвай является одним из важнейших, и уже появляются трехсекционные вагоны. Об этих вещах мы также будем говорить", - сказал он.

Солдатенков также акцентировал внимание на финансовом обеспечении пассажирских перевозок в Нижегородской агломерации.

"В первую очередь, несмотря на серьезные темы с формированием бюджета на текущий год, те тенденции, которые были связаны с ростом брутто-контрактов, сегодня у нас есть. Приобретение общественного транспорта, выделение дополнительных средств по линии нижегородского минтранса, мы это всё видим, и сегодня это тоже в плюсе", - подчеркнул он.

Также, по словам Солдатенкова, в регионе активно решается вопрос нехватки водителей автобусов.

"Совсем недавно я встречался с службой занятости, которая занимается формированием потоков направления людей на отдельные специальности. Мне очень понравилось, что приоритетом номер один остается профессия водителя, указывается заработная плата в размере 100 тысяч, это очень важный вопрос", - добавил он.

Кроме того, Солдатенков отметил положительный эффект от создания выделенных полос для общественного транспорта. 

"Когда еду на работу вдоль проходных заводов, автобусы пролетают по выделенке как пули!" - сказал председатель комитета по транспорту ЗСНО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Владимир Солдатенков Общественный транспорт Трамвай
