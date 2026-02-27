Две ракеты пытались атаковать Чувашию

Фото:
Две ракеты пытались нанести атаку на Чувашию. Об этом сообщили в правительстве республики.
Одну из них удалось сбить. Вторая изменила курс, покинула территорию Чувашии и улетела в сторону соседней республики.
Службы МЧС мобилизовали необходимые ресурсы. Жителей просят сохранять спокойствие до поступления команды об отмене режима опасности.
Ранее сообщалось о введении режима ракетной опасности в десяти регионах Приволжского федерального округа. Он был объявлен в Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Башкортостане, Пермском крае, а также в Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской и Ульяновской областях.
