Две ракеты пытались атаковать Чувашию Происшествия

Фото: Максим Герасимов

Две ракеты пытались нанести атаку на Чувашию. Об этом сообщили в правительстве республики.

Одну из них удалось сбить. Вторая изменила курс, покинула территорию Чувашии и улетела в сторону соседней республики.

Службы МЧС мобилизовали необходимые ресурсы. Жителей просят сохранять спокойствие до поступления команды об отмене режима опасности.

Ранее сообщалось о введении режима ракетной опасности в десяти регионах Приволжского федерального округа. Он был объявлен в Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Башкортостане, Пермском крае, а также в Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской и Ульяновской областях.