ФСБ задержала экстремистов-вербовщиков в Нижегородской области

В Нижегородской области пресекли деятельность региональной ячейки экстремистской организации, запрещенной на территории России. Операцию провели сотрудники УФСБ совместно с ГУ МВД по региону.
По данным силовиков, задержаны четыре человека, которых считают организаторами незаконной деятельности. Установлено, что в 2025 году они на постоянной основе вербовали жителей региона, распространяли экстремистские материалы, а также организовывали и проводили собрания. Кроме того, участники группы распоряжались денежными средствами ячейки.
Главное следственное управление ГУ МВД России по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".
По местам жительства лидеров и активных участников проведено более 10 обысков. В ходе следственных действий изъяты средства связи, электронные носители информации и экстремистская литература.
Нижегородский районный суд избрал всем четырем задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Правоохранители устанавливают возможных соучастников и выясняют все обстоятельства противоправной деятельности.
