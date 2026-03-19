ФСБ задержала экстремистов-вербовщиков в Нижегородской области Происшествия

В Нижегородской области пресекли деятельность региональной ячейки экстремистской организации, запрещенной на территории России. Операцию провели сотрудники УФСБ совместно с ГУ МВД по региону.

По данным силовиков, задержаны четыре человека, которых считают организаторами незаконной деятельности. Установлено, что в 2025 году они на постоянной основе вербовали жителей региона, распространяли экстремистские материалы, а также организовывали и проводили собрания. Кроме того, участники группы распоряжались денежными средствами ячейки.

Главное следственное управление ГУ МВД России по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".

По местам жительства лидеров и активных участников проведено более 10 обысков. В ходе следственных действий изъяты средства связи, электронные носители информации и экстремистская литература.

Нижегородский районный суд избрал всем четырем задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Правоохранители устанавливают возможных соучастников и выясняют все обстоятельства противоправной деятельности.

