26 февраля 2026 15:58 Культура и отдых
Выдающиеся специалисты удостоены высокого признания за работу на благо Нижегородской области

Фото: пресс-служба ЗСНО

26 февраля на заседании Законодательного собрания депутаты приняли ряд постановлений о присвоении званий.

За значительный вклад в развитие культуры и искусства звания «Заслуженный деятель искусств Нижегородской области» удостоены главный дирижер и художественный руководитель Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Дмитрий Синьковский и Алексей Трифонов.

«Сегодня мы чествуем людей, для которых культура – призвание и смысл жизни. У каждого из них своя уникальная история. Дмитрий Синьковский – это музыкант мирового уровня, который, будучи главным дирижером нашего театра, выступал при полных залах, и не только в Нижнем Новгороде. Алексей Трифонов превратил старые пакгаузы в модное культурное пространство, где классика звучит по-новому», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Звания «Заслуженный работник культуры Нижегородской области» удостоены преподаватель детской школы искусств из Сарова Ирина Оськина и директор Историко-художественного музея из Семенова Оксана Цветкова.

«Ирина Оськина из Сарова – настоящий подвижник. Она не просто учит детей петь, она растит им душу. Её фольклорный ансамбль «Горница» – это визитная карточка города, а её ученики сегодня служат в ведущих театрах страны. Оксана Цветкова из Семенова делает так, что о наших знаменитых промыслах – золотой хохломе – знает вся страна. Благодаря её энергии музей выигрывает президентские гранты, а туристы едут в Семенов, чтобы прикоснуться к настоящему искусству. Такие люди создают репутацию Нижегородской области как одного из главных культурных центров России. Огромное спасибо им за преданность делу и за то, что они прославляют наш регион», – отметил Евгений Люлин.

Справка:

Дмитрий Синьковский – известный не только в России, но и за рубежом музыкант, виртуозный скрипач и дирижер. Под его управлением оркестр театра и созданный им коллектив La Voce Strumentale выступали на лучших сценах мира, включая Берлинскую филармонию и московский зал «Зарядье». За время работы в театре он выступил дирижером-постановщиком таких спектаклей, как «Пиковая дама», «Кармен», «Орфей и Эвридика», а также опер Моцарта и Генделя.

Алексей Трифонов возглавил труппу театра в 2022 году. Благодаря его профессионализму театр обрел второе дыхание: были обновлены постановки, прошли премьеры балета «Пиковая дама. Балет» (вошедшая в шорт-лист «Золотой маски») и опер на языке оригинала. Особое место в работе заняло развитие нового концертного пространства – Пакгаузов на Стрелке, которое стало точкой притяжения для ценителей музыки. По инициативе Трифонова были возрождены Фестиваль современной музыки и гастрольная деятельность коллектива.

Ирина Оськина более 35 лет преподает в Детской школе искусств № 2. Она создала и руководит ансамблем народной песни «Горница», который носит звание «Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области». Её ученики выступают на престижных площадках по всей стране, а выпускники продолжают обучение в ведущих творческих вузах и работают в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Сама Ирина Зиядулаевна – известная певица, участница телепроекта «Голос 60+» на Первом канале, постоянная участница концертных программа для военнослужащих саровской дивизии национальной гвардии России и участников специальной военной операции.

Оксана Цветкова руководит музеем в Семенове уже почти 20 лет. Под её началом музей превратился в современный центр притяжения туристов. Под ее руководством и при личном участии Оксаны Цветковой были созданы экспозиции Музейно-туристического центра «Золотая хохлома» и музея «Дом Семена-ложкаря». Проекты музея неоднократно становились победителями конкурсов, включая конкурс грантов Президента Российской Федерации в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. В 2025 году отдел музея Музейно-туристический центр «Золотая Хохлома» был признан лучшим в номинации «Территория традиций» на Российской премии в области народных художественных промыслов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

