В Общественной палате РФ предложили ввести каникулы с 23 февраля по 9 марта Общество

Фото: Александр Воложанин

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил перенести весенние школьные каникулы на период с 23 февраля по 9 марта. По его мнению, это позволит родителям более эффективно планировать отдых, объединяя каникулы с выходными и праздничными днями.

В настоящее время график школьных каникул зависит от системы обучения: по четвертям или по триместрам. Министерство просвещения РФ рекомендует даты каникул, однако школы имеют право самостоятельно устанавливать их сроки. Для учащихся по четвертной системе на текущий год запланированы весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля, а при триместровой системе — с 23 февраля по 1 марта и с 11 по 19 апреля.

Однако не все эксперты поддерживают эту инициативу. Кандидат психологических наук и заслуженный учитель России Александр Снегуров считает предложение нецелесообразным и бессмысленным. В беседе с 360.ru он отметил, что в текущем учебном году уже предусмотрены каникулы по четвертям, и дополнительное объединение праздников не принесёт пользы.

Снегуров подчёркивает, что дети и так испытывают трудности с усвоением материала, особенно в условиях частых болезней как среди учеников, так и среди педагогов. По его мнению, увеличение количества каникулярных периодов, кроме летнего, может негативно сказаться на качестве образования. Он считает, что программа и так изучается с трудом, и предлагает пересмотреть подход к организации учебного процесса, сократив количество каникулярных периодов, чтобы обеспечить более стабильное и эффективное обучение.