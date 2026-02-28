Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
28 февраля 2026 19:44
В Общественной палате РФ предложили ввести каникулы с 23 февраля по 9 марта
28 февраля 2026 17:22
Приём заявок на обучение в Школе 800 открыли в Нижнем Новгороде
28 февраля 2026 14:36
Хирург Рождественская рассказала, как современные привычки добавляют возраст
28 февраля 2026 14:01
Нижегородцам дали возможность подать налоговую декларацию 3-НДФЛ онлайн
28 февраля 2026 10:52
Нижегородцам напомнили, как узнать кадастровый номер квартиры
28 февраля 2026 09:42
Председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко ушёл в отставку
28 февраля 2026 09:16
Партийный десант "Единой России" проверил безопасность крыш в Нижнем Новгороде
28 февраля 2026 08:00
Нижегородские родительские комитеты смогут получить до 2 млн рублей
27 февраля 2026 19:50
ЦРТС проверил работу нижегородских перевозчиков: найдено более 60 нарушений
27 февраля 2026 19:22
Жители Нижегородской области переплатили более 1 млн рублей за воду
Общество

В Общественной палате РФ предложили ввести каникулы с 23 февраля по 9 марта

28 февраля 2026 19:44 Общество
В Общественной палате РФ предложили ввести каникулы с 23 февраля по 9 марта

Фото: Александр Воложанин

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил перенести весенние школьные каникулы на период с 23 февраля по 9 марта. По его мнению, это позволит родителям более эффективно планировать отдых, объединяя каникулы с выходными и праздничными днями.

В настоящее время график школьных каникул зависит от системы обучения: по четвертям или по триместрам. Министерство просвещения РФ рекомендует даты каникул, однако школы имеют право самостоятельно устанавливать их сроки. Для учащихся по четвертной системе на текущий год запланированы весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля, а при триместровой системе — с 23 февраля по 1 марта и с 11 по 19 апреля.

Однако не все эксперты поддерживают эту инициативу. Кандидат психологических наук и заслуженный учитель России Александр Снегуров считает предложение нецелесообразным и бессмысленным. В беседе с 360.ru он отметил, что в текущем учебном году уже предусмотрены каникулы по четвертям, и дополнительное объединение праздников не принесёт пользы.

Снегуров подчёркивает, что дети и так испытывают трудности с усвоением материала, особенно в условиях частых болезней как среди учеников, так и среди педагогов. По его мнению, увеличение количества каникулярных периодов, кроме летнего, может негативно сказаться на качестве образования. Он считает, что программа и так изучается с трудом, и предлагает пересмотреть подход к организации учебного процесса, сократив количество каникулярных периодов, чтобы обеспечить более стабильное и эффективное обучение.

Теги:
Образование Отдых Школы
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных