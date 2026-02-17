Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2026 11:53
Глава минобра Пучков объяснил, какие услуги в школе могут быть платными
17 февраля 2026 11:39
Филиал МНТК "Микрохирургия глаза" открылся в Нижнем Новгороде
17 февраля 2026 11:10
Специалистов для канатных дорог будут готовить в Нижегородской области
17 февраля 2026 10:49
Службы ГОЧС Нижнего Новгорода и Кстова объединили в одну структуру
17 февраля 2026 10:37
Почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц за сутки
17 февраля 2026 10:15
Нижегородцев предупредили о резком ухудшении погоды на трассе М-12
17 февраля 2026 09:23
Сомнительные семена огурцов и томатов нашли в Нижегородской области
17 февраля 2026 09:13
Разработчики развеяли главные мифы о мессенджере МАХ
17 февраля 2026 09:01
Филипенко: "Сегодня особенно важно обсуждать Народную программу вместе с экспертами и семьями"
17 февраля 2026 07:00
Дом купца Башкирова в Городце продали за 12,8 млн рублей
Общество

Глава минобра Пучков объяснил, какие услуги в школе могут быть платными

17 февраля 2026 11:53 Общество
Глава минобра Пучков объяснил, какие услуги в школе могут быть платными

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков ответил на вопросы родителей о платных активностях в школах.

У министра спросили, допустимо ли во время учебного процесса организовывать в классе различные платные мероприятия, например мастер-классы для детей.

"Школьное образование по закону - общедоступное и бесплатное. Вся основная образовательная программа школы бесплатная для ученика. Поэтому в рамках учебного процесса не может быть платных активностей", - отметил Пучков в своем MAX-канале.

Это касается как обычных уроков, так и внеурочных занятий. Поэтому проводить платные мастер‑классы во время учебного процесса или, например, на классном часе нельзя.

При этом школа может организовывать платные активности, но только за пределами основной образовательной программы. Например, мастер-класс возможен лишь вне рамок ФГОС и не может подменять собой обязательный урок.

Как подчеркнул глава регионального минобра, школа не вправе брать деньги за то, что обязана предоставлять бесплатно. А участие ребенка в дополнительных платных мероприятиях возможно исключительно по желанию семьи.

Ранее сообщалось, что Пучков рассказал о новых правилах приема в вузы в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Михаил Пучков Образование Школы
Поделиться:
Новости по теме
10 февраля 2026 10:12
Почти 9 тысяч человек смогут поступить на бюджет в нижегородские вузы
09 февраля 2026 13:11
Восемь новых агротехнологических классов откроют в нижегородских школах в 2026 году
04 февраля 2026 13:25
Нижегородский министр Пучков прокомментировал инциденты в российский школах
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных