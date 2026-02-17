Глава минобра Пучков объяснил, какие услуги в школе могут быть платными Общество

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков ответил на вопросы родителей о платных активностях в школах.

У министра спросили, допустимо ли во время учебного процесса организовывать в классе различные платные мероприятия, например мастер-классы для детей.

"Школьное образование по закону - общедоступное и бесплатное. Вся основная образовательная программа школы бесплатная для ученика. Поэтому в рамках учебного процесса не может быть платных активностей", - отметил Пучков в своем MAX-канале.

Это касается как обычных уроков, так и внеурочных занятий. Поэтому проводить платные мастер‑классы во время учебного процесса или, например, на классном часе нельзя.

При этом школа может организовывать платные активности, но только за пределами основной образовательной программы. Например, мастер-класс возможен лишь вне рамок ФГОС и не может подменять собой обязательный урок.

Как подчеркнул глава регионального минобра, школа не вправе брать деньги за то, что обязана предоставлять бесплатно. А участие ребенка в дополнительных платных мероприятиях возможно исключительно по желанию семьи.

