Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
02 марта 2026 09:15
"Торпедо-Горький" прервал победную серию, крупно уступив "Нефтянику"
01 марта 2026 18:40
Нижегородское "Торпедо" проиграло "Сочи" после возобновления матча
01 марта 2026 16:54
Хоккейный матч "Старта" и "Кузбасса" отменили в Нижнем Новгороде
01 марта 2026 15:55
Хоккейный матч "Сочи" — "Торпедо" прервали из-за угрозы атаки БПЛА
28 февраля 2026 19:06
"Пари НН" проиграл "Локомотиву" в первом матче после зимней паузы
28 февраля 2026 09:00
"Торпедо-Горький" вырвал победу у ЦСК ВВС в овертайме
28 февраля 2026 07:07
Эксклюзив
Ирина Карельская покинула пост директора нижегородской спортшколы "Дельфин"
27 февраля 2026 22:06
Нижегородское "Торпедо" впервые в сезоне обыграло "Северсталь"
27 февраля 2026 11:35
Нижегородский судья Егоров остается под следствием по делу о договорных матчах
27 февраля 2026 10:17
Выяснилось, когда закроются ледовые катки в Нижнем Новгороде
Спорт

"Торпедо-Горький" прервал победную серию, крупно уступив "Нефтянику"

02 марта 2026 09:15 Спорт
Торпедо-Горький прервал победную серию, крупно уступив Нефтянику

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

1 марта "Торпедо-Горький" потерпел поражение, уступив альметьевскому "Нефтянику" со счётом 3:7. Эта неудача прервала домашнюю победную серию нижегородской команды.  

Старт встречи получился стремительным. Уже в первой смене хозяева организовали быструю атаку, и Никита Шавин открыл счёт. Гости вскоре ответили — 1:1.  

На пятой минуте "Торпедо-Горький" реализовал большинство: Даниил Ильин вновь вывел команду вперёд — 2:1. Однако ближе к перерыву игра вновь обострилась: альметьевцы восстановили равновесие, но уже через 11 секунд Денис Орлович-Грудков вернул преимущество автозаводцам — 3:2.  

Концовка периода сложилась для хозяев неудачно. Подопечные Дмитрия Космачёва получили два удаления подряд, и соперник воспользовался численным преимуществом и сравнял счёт.

Во втором периоде инициатива постепенно перешла к "Нефтянику". Гости вышли вперед, а затем довели счет до 3:5.  

В концовке второй двадцатиминутки место в воротах занял Лоренс Зинаддин. В третьем отрезке он не раз выручал команду, однако избежать пропущенных шайб не удалось. Финальная сирена зафиксировала счет 3:7.  

Заключительный матч домашней серии "Торпедо-Горький" проведёт 3 марта — соперником станут "Челны".

В этот же день "Торпедо" проиграло "Сочи".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных