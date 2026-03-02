"Торпедо-Горький" прервал победную серию, крупно уступив "Нефтянику" Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

1 марта "Торпедо-Горький" потерпел поражение, уступив альметьевскому "Нефтянику" со счётом 3:7. Эта неудача прервала домашнюю победную серию нижегородской команды.

Старт встречи получился стремительным. Уже в первой смене хозяева организовали быструю атаку, и Никита Шавин открыл счёт. Гости вскоре ответили — 1:1.

На пятой минуте "Торпедо-Горький" реализовал большинство: Даниил Ильин вновь вывел команду вперёд — 2:1. Однако ближе к перерыву игра вновь обострилась: альметьевцы восстановили равновесие, но уже через 11 секунд Денис Орлович-Грудков вернул преимущество автозаводцам — 3:2.

Концовка периода сложилась для хозяев неудачно. Подопечные Дмитрия Космачёва получили два удаления подряд, и соперник воспользовался численным преимуществом и сравнял счёт.

Во втором периоде инициатива постепенно перешла к "Нефтянику". Гости вышли вперед, а затем довели счет до 3:5.

В концовке второй двадцатиминутки место в воротах занял Лоренс Зинаддин. В третьем отрезке он не раз выручал команду, однако избежать пропущенных шайб не удалось. Финальная сирена зафиксировала счет 3:7.



Заключительный матч домашней серии "Торпедо-Горький" проведёт 3 марта — соперником станут "Челны".

В этот же день "Торпедо" проиграло "Сочи".