Нижегородское "Торпедо" проиграло "Сочи" после возобновления матча

Нижегородское "Торпедо" потерпело крупное поражение в матче (6+) против "Сочи". Встреча завершилась со счетом 1:5.
Напомним, игра ранее была остановлена на 45-й минуте из-за введения режима угрозы атаки беспилотников на территории Сириуса и Сочи. К моменту паузы команды успели обменяться заброшенными шайбами — в активе каждого клуба было по одному голу.
Матч возобновился в 17:40. Почти сразу после возвращения на лед хозяева реализовали численное большинство и вышли вперед, забросив вторую шайбу.
Под занавес встречи сочинцы усилили преимущество, отправив в ворота гостей еще три шайбы.
Ранее сообщалось, что "Торпедо" впервые в текущем сезоне сумело одолеть череповецкую "Северсталь".
