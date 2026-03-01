Нижегородское "Торпедо" проиграло "Сочи" после возобновления матча Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" потерпело крупное поражение в матче (6+) против "Сочи". Встреча завершилась со счетом 1:5.

Напомним, игра ранее была остановлена на 45-й минуте из-за введения режима угрозы атаки беспилотников на территории Сириуса и Сочи. К моменту паузы команды успели обменяться заброшенными шайбами — в активе каждого клуба было по одному голу.

Матч возобновился в 17:40. Почти сразу после возвращения на лед хозяева реализовали численное большинство и вышли вперед, забросив вторую шайбу.

Под занавес встречи сочинцы усилили преимущество, отправив в ворота гостей еще три шайбы.

