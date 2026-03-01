Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Последние новости рубрики Спорт
01 марта 2026 18:40
Нижегородское "Торпедо" проиграло "Сочи" после возобновления матча
01 марта 2026 16:54
Хоккейный матч "Старта" и "Кузбасса" отменили в Нижнем Новгороде
01 марта 2026 15:55
Хоккейный матч "Сочи" — "Торпедо" прервали из-за угрозы атаки БПЛА
28 февраля 2026 19:06
"Пари НН" проиграл "Локомотиву" в первом матче после зимней паузы
28 февраля 2026 09:00
"Торпедо-Горький" вырвал победу у ЦСК ВВС в овертайме
28 февраля 2026 07:07
Эксклюзив
Ирина Карельская покинула пост директора нижегородской спортшколы "Дельфин"
27 февраля 2026 22:06
Нижегородское "Торпедо" впервые в сезоне обыграло "Северсталь"
27 февраля 2026 11:35
Нижегородский судья Егоров остается под следствием по делу о договорных матчах
27 февраля 2026 10:17
Выяснилось, когда закроются ледовые катки в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 17:46
Алексей Исаков заявил о готовности "Торпедо" замахнуться на Кубок Гагарина
Спорт

Нижегородское "Торпедо" проиграло "Сочи" после возобновления матча

01 марта 2026 18:40 Спорт
Нижегородское Торпедо проиграло Сочи после возобновления матча

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" потерпело крупное поражение в матче (6+) против "Сочи". Встреча завершилась со счетом 1:5.

Напомним, игра ранее была остановлена на 45-й минуте из-за введения режима угрозы атаки беспилотников на территории Сириуса и Сочи. К моменту паузы команды успели обменяться заброшенными шайбами — в активе каждого клуба было по одному голу.

Матч возобновился в 17:40. Почти сразу после возвращения на лед хозяева реализовали численное большинство и вышли вперед, забросив вторую шайбу.

Под занавес встречи сочинцы усилили преимущество, отправив в ворота гостей еще три шайбы. 

Ранее сообщалось, что "Торпедо" впервые в текущем сезоне сумело одолеть череповецкую "Северсталь". 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных