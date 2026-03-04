Нижегородская полиция опровергла информацию о задержке выезда на конфликт Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции опровергли информацию о несвоевременном выезде на сообщение о конфликте.

Поводом для проверки стал сюжет программы "Кстати" (16+), опубликованный 26 февраля. В нем героиня утверждала, что после ее обращения о хищении мобильного телефона и возникшем конфликте сотрудники полиции не реагировали в течение часа.

Как установили в правоохранительных органах, эти данные не соответствуют действительности. Это подтверждается записями камер видеонаблюдения, аудиофиксацией дежурной части отдела полиции № 4 УМВД России по Нижнему Новгороду, а также показаниями очевидцев.

Сам инцидент произошел около 13:38 у одного из домов на улице Страж Революции. Между двумя женщинами, находившимися в автомобиле, и подошедшими к ним мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

Сотрудник ППС, услышав крики, самостоятельно направился к месту происшествия и прибыл туда примерно через пять минут после начала потасовки. Вместе с очевидцами он пресек конфликт, после чего доставил двоих мужчин в отдел полиции для разбирательства. Во время досмотра мобильный телефон заявительницы у них обнаружен не был.

При этом, как уточнили в полиции, официальное сообщение от самих участниц конфликта поступило в дежурную часть только в 15:10 — почти через полтора часа после случившегося. До этого времени женщины находились в своём автомобиле, а затем лично пришли в отдел.

В отделе заявительницы отказались давать объяснения и подписывать протокол осмотра места происшествия, составленный следственно-оперативной группой. После интервью представителям СМИ, прибывшим в ОВД, они покинули здание полиции.

В тот же вечер в отдел полиции № 4 поступило встречное заявление от одного из ранее доставленных 33-летних мужчин о конфликте с этими женщинами. Во время осмотра места происшествия был изъят баллончик.

В настоящее время по заявлениям обеих сторон проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержаны подростки за организацию работы сим-боксов мошенников.