Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
04 марта 2026 20:16
Нижегородская полиция опровергла информацию о задержке выезда на конфликт
04 марта 2026 19:38
Наледь с крыши упала на директора ДУКа Московского района
04 марта 2026 19:01
Виновнику смертельного ДТП в Дзержинске грозит до 12 лет лишения свободы
04 марта 2026 18:00
Подрядчики похитили 17,2 млн рублей при строительстве школы на Бору
04 марта 2026 16:19
Слесарь сломал нос во время уборки снега в Нижнем Новгороде
04 марта 2026 16:02
Нижегородца посадили на 8,5 года за попытку убить жену вилкой
04 марта 2026 15:27
Росфинмониторинг внес в реестр террористов еще двух нижегородцев
04 марта 2026 14:40
Мошенники рассылают нижегородцам опасные файлы под видом кадров с места ДТП
04 марта 2026 14:02
Школу под Сергачом оштрафовали за проживание мигрантов
04 марта 2026 13:45
Коммунальщика осудят за падение наледи на женщину в Выксе
Происшествия

Нижегородская полиция опровергла информацию о задержке выезда на конфликт

04 марта 2026 20:16 Происшествия
Нижегородская полиция опровергла информацию о задержке выезда на конфликт

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции опровергли информацию о несвоевременном выезде на сообщение о конфликте.

Поводом для проверки стал сюжет программы "Кстати" (16+), опубликованный 26 февраля. В нем героиня утверждала, что после ее обращения о хищении мобильного телефона и возникшем конфликте сотрудники полиции не реагировали в течение часа.

Как установили в правоохранительных органах, эти данные не соответствуют действительности. Это подтверждается записями камер видеонаблюдения, аудиофиксацией дежурной части отдела полиции № 4 УМВД России по Нижнему Новгороду, а также показаниями очевидцев.

Сам инцидент произошел около 13:38 у одного из домов на улице Страж Революции. Между двумя женщинами, находившимися в автомобиле, и подошедшими к ним мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

Сотрудник ППС, услышав крики, самостоятельно направился к месту происшествия и прибыл туда примерно через пять минут после начала потасовки. Вместе с очевидцами он пресек конфликт, после чего доставил двоих мужчин в отдел полиции для разбирательства. Во время досмотра мобильный телефон заявительницы у них обнаружен не был.

При этом, как уточнили в полиции, официальное сообщение от самих участниц конфликта поступило в дежурную часть только в 15:10 — почти через полтора часа после случившегося. До этого времени женщины находились в своём автомобиле, а затем лично пришли в отдел.

В отделе заявительницы отказались давать объяснения и подписывать протокол осмотра места происшествия, составленный следственно-оперативной группой. После интервью представителям СМИ, прибывшим в ОВД, они покинули здание полиции.

В тот же вечер в отдел полиции № 4 поступило встречное заявление от одного из ранее доставленных 33-летних мужчин о конфликте с этими женщинами. Во время осмотра места происшествия был изъят баллончик.

В настоящее время по заявлениям обеих сторон проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержаны подростки за организацию работы сим-боксов мошенников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД
Поделиться:
Новости по теме
02 марта 2026 16:39
Эксклюзив
Мошенники украли у нижегородцев 3,5 млрд рублей за год
01 марта 2026 09:00
Крупную партию гашиша планировал продать нижегородец
27 февраля 2026 18:52
Нарколабораторию накрыли в историческом центре Нижнего Новгорода — видео
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных