Крупную партию гашиша планировал продать нижегородец Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники УКОН задержали мужчину по подозрению в попытке продать крупную партию гашиша. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Во время обыска в квартире мужчины нашли три свертка гашиша общим весом почти 99 граммов. Также изъяли электронные весы, упаковочные материалы, магниты и несколько пакетов с веществом, которое сейчас отправили на экспертизу.

Предварительно установлено, что задержанный работал курьером интернет-магазина и распространял наркотики через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

