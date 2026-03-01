Крупную партию гашиша планировал продать нижегородец

Фото:
В Нижнем Новгороде сотрудники УКОН задержали мужчину по подозрению в попытке продать крупную партию гашиша. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Во время обыска в квартире мужчины нашли три свертка гашиша общим весом почти 99 граммов. Также изъяли электронные весы, упаковочные материалы, магниты и несколько пакетов с веществом, которое сейчас отправили на экспертизу.
Предварительно установлено, что задержанный работал курьером интернет-магазина и распространял наркотики через тайники-закладки.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что нарколабораторию накрыли в историческом центре Нижнего Новгорода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+