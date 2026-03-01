Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 марта 2026 09:00
Крупную партию гашиша планировал продать нижегородец
28 февраля 2026 15:19
Нерадивый отец из Дивеева может отправиться за решётку за скандалы и побои
28 февраля 2026 11:57
Нижегородка лишилась 800 тысяч рублей, став жертвой "многоходовки" мошенников
28 февраля 2026 11:31
Крыша многоквартирного дома обрушилась из-за снега в Княгинине
28 февраля 2026 11:12
Нижегородский Интерпол поймал восемь преступников в 2025 году
28 февраля 2026 10:23
Квартира загорелась на улице Бориса Корнилова утром 28 февраля
27 февраля 2026 18:52
Нарколабораторию накрыли в историческом центре Нижнего Новгорода — видео
27 февраля 2026 17:43
Директора нижегородского Дома народного единства задержали по делу о взятке
27 февраля 2026 17:30
Экс-ректора Мининского университета приговорили к пяти годам колонии
27 февраля 2026 17:00
Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за плохой дороги на Бору
Происшествия

Крупную партию гашиша планировал продать нижегородец

01 марта 2026 09:00 Происшествия
Крупную партию гашиша планировал продать нижегородец

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники УКОН задержали мужчину по подозрению в попытке продать крупную партию гашиша. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. 

Во время обыска в квартире мужчины нашли три свертка гашиша общим весом почти 99 граммов. Также изъяли электронные весы, упаковочные материалы, магниты и несколько пакетов с веществом, которое сейчас отправили на экспертизу.  

Предварительно установлено, что задержанный работал курьером интернет-магазина и распространял наркотики через тайники-закладки.  

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.  

Ранее сообщалось, что нарколабораторию накрыли в историческом центре Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Наркотики
Поделиться:
Новости по теме
25 февраля 2026 14:20
Эксклюзив
Шесть подростков погибли в Нижнем Новгороде из-за наркотиков в 2025 году
28 января 2026 15:42
Супругам в Балахне назначили тюремные сроки за наркоторговлю
16 января 2026 18:15
Почти 1 тонну наркотиков изъяли в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных