Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Площадку КРТ на Бурнаковке проверят на загрязнение почвы перед застройкой
Площадку КРТ на Бурнаковке проверят на загрязнение почвы перед застройкой

Площадку КРТ на Бурнаковке проверят на загрязнение почвы перед застройкой

24 февраля 2026 13:10

Фото: минград Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Территорию комплексного развития на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде обследуют на предмет загрязнения перед началом строительных работ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минграде.

Речь идет об участке площадью более 13 гектаров в Московском районе. Это первый в городе проект КРТ, охватывающий исключительно нежилую застройку. Договор с инвестором — ООО СЗ "Бурнаковка" — заключили в январе 2026 года по инициативе правообладателя. Постановление о комплексном развитии территории было подписано в декабре 2025 года.

Проект предусматривает строительство жилого квартала с домами до 25 этажей общей площадью 113 тысяч квадратных метров. Также планируются многоуровневая парковка, остановка общественного транспорта и детский сад на 230 мест, который впоследствии передадут городу. Для этого снесут два склада и торговый рынок. Реализация рассчитана на срок до 15 лет.

В ведомстве отметили, что часть территории находится в границах установленных санитарно-защитных зон промышленных объектов, внесенных в ЕГРН, а также зон, подлежащих обоснованию и сокращению в соответствии с санитарными требованиями. Их наличие сейчас ограничивает развитие площадки.

"Договором на инвестора возложена обязанность провести комплекс мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон до параметров, позволяющих реализовать проект и обеспечить безопасные условия проживания", - сообщили в минграде.

В числе природоохранных мер также предусмотрены инженерно-экологические изыскания. Специалисты проведут обследование и лабораторные исследования грунтов на наличие загрязнений. По итогам будет дана оценка состояния земель, и при необходимости до начала строительства проведут рекультивацию.

Кроме того, запланированы организация системы отвода и очистки ливневых стоков для защиты Бурнаковского озера, озеленение территории, а также комплексное благоустройство прибрежной зоны озера. Проектные решения отразят в документации по планировке территории, которую разработает инвестор. Предполагается создание пешеходных маршрутов, детских и спортивных площадок, установка малых архитектурных форм и освещения в едином стиле с жилым комплексом.  

Ожидается, что в результате прибрежная территория станет современным и экологически безопасным общественным пространством.

Ранее сообщалось, что экспертиза одобрила проект первого дома по КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных