Площадку КРТ на Бурнаковке проверят на загрязнение почвы перед застройкой Общество

Фото: минград Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Территорию комплексного развития на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде обследуют на предмет загрязнения перед началом строительных работ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минграде.

Речь идет об участке площадью более 13 гектаров в Московском районе. Это первый в городе проект КРТ, охватывающий исключительно нежилую застройку. Договор с инвестором — ООО СЗ "Бурнаковка" — заключили в январе 2026 года по инициативе правообладателя. Постановление о комплексном развитии территории было подписано в декабре 2025 года.

Проект предусматривает строительство жилого квартала с домами до 25 этажей общей площадью 113 тысяч квадратных метров. Также планируются многоуровневая парковка, остановка общественного транспорта и детский сад на 230 мест, который впоследствии передадут городу. Для этого снесут два склада и торговый рынок. Реализация рассчитана на срок до 15 лет.

В ведомстве отметили, что часть территории находится в границах установленных санитарно-защитных зон промышленных объектов, внесенных в ЕГРН, а также зон, подлежащих обоснованию и сокращению в соответствии с санитарными требованиями. Их наличие сейчас ограничивает развитие площадки.

"Договором на инвестора возложена обязанность провести комплекс мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон до параметров, позволяющих реализовать проект и обеспечить безопасные условия проживания", - сообщили в минграде.

В числе природоохранных мер также предусмотрены инженерно-экологические изыскания. Специалисты проведут обследование и лабораторные исследования грунтов на наличие загрязнений. По итогам будет дана оценка состояния земель, и при необходимости до начала строительства проведут рекультивацию.

Кроме того, запланированы организация системы отвода и очистки ливневых стоков для защиты Бурнаковского озера, озеленение территории, а также комплексное благоустройство прибрежной зоны озера. Проектные решения отразят в документации по планировке территории, которую разработает инвестор. Предполагается создание пешеходных маршрутов, детских и спортивных площадок, установка малых архитектурных форм и освещения в едином стиле с жилым комплексом.

Ожидается, что в результате прибрежная территория станет современным и экологически безопасным общественным пространством.

Ранее сообщалось, что экспертиза одобрила проект первого дома по КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде.