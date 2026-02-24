Площадку КРТ на Бурнаковке проверят на загрязнение почвы перед застройкой

Фото:
Территорию комплексного развития на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде обследуют на предмет загрязнения перед началом строительных работ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минграде.
Речь идет об участке площадью более 13 гектаров в Московском районе. Это первый в городе проект КРТ, охватывающий исключительно нежилую застройку. Договор с инвестором — ООО СЗ "Бурнаковка" — заключили в январе 2026 года по инициативе правообладателя. Постановление о комплексном развитии территории было подписано в декабре 2025 года.
Проект предусматривает строительство жилого квартала с домами до 25 этажей общей площадью 113 тысяч квадратных метров. Также планируются многоуровневая парковка, остановка общественного транспорта и детский сад на 230 мест, который впоследствии передадут городу. Для этого снесут два склада и торговый рынок. Реализация рассчитана на срок до 15 лет.
В ведомстве отметили, что часть территории находится в границах установленных санитарно-защитных зон промышленных объектов, внесенных в ЕГРН, а также зон, подлежащих обоснованию и сокращению в соответствии с санитарными требованиями. Их наличие сейчас ограничивает развитие площадки.
"Договором на инвестора возложена обязанность провести комплекс мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон до параметров, позволяющих реализовать проект и обеспечить безопасные условия проживания", - сообщили в минграде.
В числе природоохранных мер также предусмотрены инженерно-экологические изыскания. Специалисты проведут обследование и лабораторные исследования грунтов на наличие загрязнений. По итогам будет дана оценка состояния земель, и при необходимости до начала строительства проведут рекультивацию.
Кроме того, запланированы организация системы отвода и очистки ливневых стоков для защиты Бурнаковского озера, озеленение территории, а также комплексное благоустройство прибрежной зоны озера. Проектные решения отразят в документации по планировке территории, которую разработает инвестор. Предполагается создание пешеходных маршрутов, детских и спортивных площадок, установка малых архитектурных форм и освещения в едином стиле с жилым комплексом.
Ожидается, что в результате прибрежная территория станет современным и экологически безопасным общественным пространством.
Ранее сообщалось, что экспертиза одобрила проект первого дома по КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+