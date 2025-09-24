Жилой квартал начали строить по КРТ на улице Самочкина в Нижнем Новгороде

В Ленинском районе Нижнего Новгорода стартовал инвестиционный проект, в рамках которого планируется возведение нового жилого квартала. Общая площадь застройки составит свыше 128 тысяч квадратных метров. Помимо жилых домов, в районе появятся детский сад, поликлиника и проект школы.
Комплекс будет расположен в пределах улиц Дружбы, Энтузиастов и Героя Самочкина, недалеко от станции метро "Заречная". Территория получит современное благоустройство: появятся зеленые зоны, игровые площадки, места для занятия спортом и отдыха.
В рамках первой очереди строительства планируется возвести четыре 21-этажных дома, сообщили в ГК "Самолет". Общая площадь объектов первой очереди превысит 46 тысяч квадратных метров.
Ранее архитектурно-градостроительное решение первого жилого дома, входящего в проект КРТ в Ленинском районе, получило одобрение министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Напомним, договор о реализации КРТ в районе улицы Самочкина был подписан 6 октября 2023 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+