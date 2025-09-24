Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 сентября 2025 20:37Жилой квартал начали строить по КРТ на улице Самочкина в Нижнем Новгороде
24 сентября 2025 20:10Узбекистан и Нижегородская область укрепят сотрудничество
24 сентября 2025 18:18Дистанционный мониторинг охватывает почти 70% нижегородских лесов
24 сентября 2025 18:09Отопление подключили в каждом втором доме Нижнего Новгорода
24 сентября 2025 17:58Более 850 человек участвует в Межрегиональной конференции "Инфофорум-Поволжье" в Нижнем Новгороде
24 сентября 2025 17:00Троллейбус "Ольгерд" выйдет на маршрут №1 в Нижнем Новгороде с 25 сентября
24 сентября 2025 16:47В России утвержден календарь праздничных и выходных на 2026 год
24 сентября 2025 16:28Эксперт Юшков объяснил дефицит бензина на российских заправках
24 сентября 2025 16:16Никитин и Советников высадили аллею в парке Победы вместе со школьниками
24 сентября 2025 15:13Госдума поддержала законопроект о круглогодичном призыве в армию
Общество

Жилой квартал начали строить по КРТ на улице Самочкина в Нижнем Новгороде

24 сентября 2025 20:37 Общество
Жилой квартал начали строить по КРТ на улице Самочкина в Нижнем Новгороде

В Ленинском районе Нижнего Новгорода стартовал инвестиционный проект, в рамках которого планируется возведение нового жилого квартала. Общая площадь застройки составит свыше 128 тысяч квадратных метров. Помимо жилых домов, в районе появятся детский сад, поликлиника и проект школы.

Комплекс будет расположен в пределах улиц Дружбы, Энтузиастов и Героя Самочкина, недалеко от станции метро "Заречная". Территория получит современное благоустройство: появятся зеленые зоны, игровые площадки, места для занятия спортом и отдыха.

В рамках первой очереди строительства планируется возвести четыре 21-этажных дома, сообщили в ГК "Самолет". Общая площадь объектов первой очереди превысит 46 тысяч квадратных метров.

Ранее архитектурно-градостроительное решение первого жилого дома, входящего в проект КРТ в Ленинском районе, получило одобрение министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Напомним, договор о реализации КРТ в районе улицы Самочкина был подписан 6 октября 2023 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Ленинский район Строительство
Поделиться:
Новости по теме
24 сентября 2025 10:40Власти представили нижегородцам проект обновления квартала на улице Гоголя
10 сентября 2025 10:46Минград опубликовал проект КРТ на улице Гоголя в Нижнем Новгороде
29 августа 2025 13:02Два склада и рынок снесут на Бурнаковской под новый ЖК
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных