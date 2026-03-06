Нижегородские соцпредприниматели и НКО могут подать заявки на региональный конкурс "Взгляд в будущее" Экономика

Фото: ЦИСС Нижегородской области

Нижегородские социальные предприниматели и некоммерческие организации могут до 23 марта 2026 года подать заявки на региональный конкурс «Взгляд в будущее».

Конкурс проводит Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО) при содействии министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области и при поддержке АНО «Центр развития бизнеса «Потенциал», а также рекламных компаний ООО «Интроник», ООО «Порт-Медиа», ООО «Прайм», ООО «Добрые руки»,

«Социальное предпринимательство – это не просто бизнес, а реальный вклад в решение острых социальных задач: от трудоустройства уязвимых групп жителей региона до предоставления качественных услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. Многие такие проекты остаются незамеченными из-за ограниченных маркетинговых ресурсов. Конкурс «Взгляд в будущее» дает им голос и видимость – на профессиональных рекламных площадках, где их увидят тысячи людей», - отметил министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Победители конкурса смогут разместить свои рекламные видеоролики на экранах компаний-партнеров. В этом году планируется поддержать 28 проектов: семь победителей в номинации «Максимальный охват», шесть – в номинации «Эффективность и развитие». Еще десять победителей определят для размещения рекламы в Семенове, по два – в Балахне и Заволжье, одного – в Городце. Размещение видеороликов запланировано на май.

«Для нас крайне важно, чтобы социальные инициативы выходили за пределы областного центра. Поддержка социального предпринимательства через увеличение целевого охвата - это не просто реклама, это способ реального развития территорий. Гордимся, что можем внести свой вклад в популяризацию социального предпринимательства региона», - подчеркнул генеральный директор ООО «Добрые руки» Вячеслав Логиновский.

Подать заявку на конкурс можно до 23 марта. Выбор номинации для участия зависит от вида рекламных поверхностей и городов размещения. Среди критериев оценки – актуальность и социальная необходимость проекта, его целевая направленность, а также достигнутый или планируемый социальный эффект. Кроме того, учитываются актуальность рекламной кампании, конкурентные преимущества продукта, его уникальность и потенциал для успешной реализации на рынке социальных услуг.

«За восемь лет конкурс «Взгляд в будущее» стал надежным мостом между социальными инициативами и их аудиторией. Более 190 проектов получили возможность заявить о себе на самых заметных рекламных площадках региона, потому что мы верим: если проект искренне служит людям, он заслуживает быть замеченным. Мы ценим доверие наших партнеров и благодарны им за вклад в развитие социального предпринимательства на всей территории области», - отметила директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина.

Посмотреть рекламные поверхности, подать заявку, а также более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте ЦИСС52.РФ, в разделе «Поддержка»: https://cissno52.ru/vzglyad/.

Поддержка предпринимательства, в том числе социальной направленности, - основная задача федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Деятельность регионального Центра инноваций социальной сферы, созданного в 2017 году, способствует выполнению этой задачи.