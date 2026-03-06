Евгений Люлин представил опыт законодателей Приволжья в Дальневосточном Федеральном округе Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в заседании Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье". В рамках межпарламентского сотрудничества спикер ЗСНО рассказал дальневосточным коллегам об успешной практике проработки законодательных инициатив от регионов, предлагаемых Советом законодателей ПФО федеральными органами власти.

Опыт работы Законодательного собрания Нижегородской области и Совета законодателей ПФО вызвал огромный интерес на Дальнем Востоке. Несколько лет наш регион успешно сотрудничает с Сахалинской областной Думой. В рамках развития межпарламентских связей, по приглашению коллег, Евгений Люлин рассказал о законотворческой работе наших парламентариев. В настоящий момент работа законодателей ПФО считается одной из самых активных в Российской Федерации по количеству предложенных к обсуждению инициатив по доработке федерального законодательства.

За несколько лет Совету законодателей ПФО удалось добиться рассмотрения на федеральном уровне множество инициатив, ставших законами. Суммарно в Госдуму, Совет Федерации, Правительство РФ было внесено больше 300 предложений. Принято в работу – каждое пятое.

"Предлагая новое, стараемся не для себя, а для дела. Например, недавно стала законом наша идея об особом статусе студенческой семьи и мерах ее поддержки. В 2024-м разработали меры по развитию отрасли беспилотных летательных аппаратов. В самом начале спецоперации предложили пакет мер поддержки бойцов и их семей, который лег в основу федеральных решений. Все понимают, что на местах рождаются работающие инициативы, которые меняют лицо страны", – рассказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области, председатель Совета законодателей ПФО Евгений Люлин.

Также спикер нижегородского предложил коллегам развивать межпарламентского сотрудничество и объединять усилия в работе над новыми законопроектами.

"Не смотря на дальнее расстояние между регионами, нас объединяют общие задачи. У каждого из нас есть свои удачные практики, накоплен уникальный опыт, собственные рецепты решения проблем. Такая синергия и широта взглядом точно принесет пользу", – резюмировал Евгений Люлин.

Первые совместные наработки законодатели Дальнего Востока и Приволжья планируют обсудить уже в Нижнем Новгорода – на юбилейном 80-м заседании Совета законодателей ПФО.

Фото: пресс-служба ЗСНО