Погодные качели от -21 до +7 градусов ждут нижегородцев на следующей неделе

Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижнего Новгорода в середине марта ждут ощутимые погодные качели. По данным "Яндекс Погоды", неделя начнется с крепких морозов, а завершится потеплением.

В понедельник, 9 марта, утро встретит горожан температурой −21. Днем и вечером столбики термометров покажут −13 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой снег.

Во вторник, 10 марта, морозы ослабеют. Утром будет около −8 градусов, днем — −2 градуса, а к вечеру и ночью воздух прогреется до +1 градуса. В утренние часы возможен небольшой снег.

В среду, 11 марта, установится по-настоящему весенняя погода. Уже утром прогнозируется +1 градус и солнечно. Днем температура поднимется до +6 градусов, вечером сохранится около +5 градусов.

В четверг, 12 марта, утром ожидается +2 градуса, днем — до +6 градусов, вечером — +4 градуса. В первой половине дня будет ясно и солнечно, однако к ночи синоптики прогнозируют снег с дождем.

В пятницу, 13 марта, утром столбики термометров покажут +1 градус, днем — +6 градусов, вечером — около +5 градусов. В течение дня сохранится облачная погода.

В субботу, 14 марта, температура продолжит расти. Утром ожидается +2 градуса, днем — до +7 градусов, вечером — +5 градусов. Погода вновь будет солнечной.

В воскресенье, 15 марта, утром прогнозируется +1 градус, днем — до +5 градусов, вечером — около +3 градусов. День пройдет под облачным и пасмурным небом.

