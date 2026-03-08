Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество
08 марта 2026 14:59
Трихолог рассказала нижегородцам о причинах весеннего выпадения волос
08 марта 2026 14:21
Погодные качели от -21 до +7 градусов ждут нижегородцев на следующей неделе
08 марта 2026 13:04
Магнитная буря накроет Нижний Новгород 10 марта
08 марта 2026 12:46
Юрий Станкевич поздравил женщин с Международным женским днем и посетил нижегородский роддом №1
08 марта 2026 12:28
Юному нижегородцу не продали цветы для мамы накануне 8 марта
08 марта 2026 10:08
Екатерина Лебедева: "Весна – время красоты и обновления"
08 марта 2026 09:44
Нижегородская телебашня засияет праздничной подсветкой в честь 8 Марта
08 марта 2026 08:45
"Вы — источник вдохновения и силы": Евгений Чинцов поздравил нижегородок с 8 Марта
08 марта 2026 07:00
Глеб Никитин поздравил жительниц Нижегородской области с 8 Марта
07 марта 2026 20:08
Пучков: госпитализированы трое учащихся школы №6 в Богородске
08 марта 2026 14:21 Общество
Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижнего Новгорода в середине марта ждут ощутимые погодные качели. По данным "Яндекс Погоды", неделя начнется с крепких морозов, а завершится потеплением.  

В понедельник, 9 марта, утро встретит горожан температурой −21. Днем и вечером столбики термометров покажут −13 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой снег.  

Во вторник, 10 марта, морозы ослабеют. Утром будет около −8 градусов, днем — −2 градуса, а к вечеру и ночью воздух прогреется до +1 градуса. В утренние часы возможен небольшой снег.  

В среду, 11 марта, установится по-настоящему весенняя погода. Уже утром прогнозируется +1 градус и солнечно. Днем температура поднимется до +6 градусов, вечером сохранится около +5 градусов.  

В четверг, 12 марта, утром ожидается +2 градуса, днем — до +6 градусов, вечером — +4 градуса. В первой половине дня будет ясно и солнечно, однако к ночи синоптики прогнозируют снег с дождем.  

В пятницу, 13 марта, утром столбики термометров покажут +1 градус, днем — +6 градусов, вечером — около +5 градусов. В течение дня сохранится облачная погода.  

В субботу, 14 марта, температура продолжит расти. Утром ожидается +2 градуса, днем — до +7 градусов, вечером — +5 градусов. Погода вновь будет солнечной.  

В воскресенье, 15 марта, утром прогнозируется +1 градус, днем — до +5 градусов, вечером — около +3 градусов. День пройдет под облачным и пасмурным небом.

Ранее сообщалось, что магнитная буря накроет Нижний Новгород 10 марта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Погода Прогноз
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
