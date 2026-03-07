Гибель 13-летнего нижегородца при обрушении крыши заинтересовала Бастрыкина Происшествия

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании гибели 13-летнего подростка в результате обрушения крыши здания в Нижнем Новгороде.

Трагедия произошла 6 марта на Станционной улице Сормовского района. По данным городских властей, здание готовилось к сносу. Собственник вывез оттуда все имущество, в том числе окна. Здание не эксплуатировалось. А территория, на которой оно находится, обнесена забором. Каким-то образом в "заброшку" проникла группа подростков. Кровля рухнула прямо на них. В результате один мальчик скончался на месте, еще двух доставили в больницу.

В региональном следственном управлении СК России завели уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Также в случившемся разбирается прокуратура.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своему нижегородскому коллеге Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования и об установленных обстоятельствах произошедшего.