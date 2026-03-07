Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 марта 2026 12:53
Гибель 13-летнего нижегородца при обрушении крыши заинтересовала Бастрыкина
07 марта 2026 10:29
Что известно о состоянии подростков, на которых рухнула крыша в Сормове
07 марта 2026 10:16
Погибшему при обрушении крыши в Сормове подростку было 13 лет
06 марта 2026 19:10
Гибель нижегородца под колесами поезда закончилась уголовным делом
06 марта 2026 18:22
Уголовное дело возбудили после гибели подростка при обрушении крыши в Сормове
06 марта 2026 17:58
Здание на Станционной улице, где обрушилась кровля, готовилось к сносу
06 марта 2026 17:51
Прокуратура: при обрушении крыши в Сормове погиб подросток
06 марта 2026 17:42
Кровля пристроя к заброшенному зданию обрушилась в Сормове: есть погибший
06 марта 2026 17:32
Три человека пострадали из-за обрушения крыши здания в Нижнем Новгороде
06 марта 2026 17:09
Суд вынес приговор водителю доставки, сбившего насмерть ребенка в Дзержинске
Происшествия

Гибель 13-летнего нижегородца при обрушении крыши заинтересовала Бастрыкина

07 марта 2026 12:53 Происшествия
Гибель 13-летнего нижегородца при обрушении крыши заинтересовала Бастрыкина

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании гибели 13-летнего подростка в результате обрушения крыши здания в Нижнем Новгороде. 

Трагедия произошла 6 марта на Станционной улице Сормовского района. По данным городских властей, здание готовилось к сносу. Собственник вывез оттуда все имущество, в том числе окна. Здание не эксплуатировалось. А территория, на которой оно находится, обнесена забором. Каким-то образом в "заброшку" проникла группа подростков. Кровля рухнула прямо на них. В результате один мальчик скончался на месте, еще двух доставили в больницу.  

В региональном следственном управлении СК России завели уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Также в случившемся разбирается прокуратура. 

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своему нижегородскому коллеге Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования и об установленных обстоятельствах произошедшего. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Дети Обрушение крыши на Станционной
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных