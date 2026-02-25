Эксклюзив
Происшествия

Нижегородские альпинисты вступились за обвиняемого в гибели девушки на Варварке

25 февраля 2026 12:43 Происшествия
Нижегородские альпинисты вступились за обвиняемого в гибели девушки на Варварке

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде промышленные альпинисты провели массовую акцию в поддержку коллеги, арестованного по делу о гибели 19-летней девушки на улице Варварской. Участники считают, что следствие возложило ответственность не на того человека, сообщает программа "Кстати" (16+).

Напомним, трагедия произошла 14 февраля. С крыши многоквартирного дома на двух девушек сошла наледь. Одна из них получила ссадины и ушибы, вторая скончалась на месте.

По делу задержали альпиниста Андрея Якимова, который выполнял работы по очистке кровли за два дня до происшествия. 17 февраля 2026 года Нижегородский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в СИЗО до 14 апреля. Мужчине вменяют п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вину он не признал.

Однако коллеги Якимова с обвинением не согласны. Они заявляют, что работы были завершены 9-10 февраля, а 12 февраля подписаны акты приемки. По их словам, к моменту трагедии прошло четыре дня, в течение которых в городе происходили снегопады.

Участники акции считают, что основные вопросы должны быть адресованы к организации работ и их приемке. Они обращают внимание на то, какое техническое задание было выдано, в каком объеме требовалась очистка и на каких условиях подписывались документы.

Альпинисты утверждают, что их коллега предупреждал руководство ТСЖ о наличии наледи на крыше, однако дополнительных мер принято не было.

"Существует такой вид работ, как очистка периметра кровли. А есть просто сбивание сосулек. Это когда снизу видно свисающие образования — нас иногда привлекают именно с просьбой сбить сосульки, хотя на крыше при этом может быть еще до трех метров льда. И, к сожалению, некоторые заказчики просят убрать только нависающую "шапку", не трогая основной лед, потому что его удаление всегда обходится дороже. Лед — это всегда более затратные работы, поэтому часть заказчиков предпочитает убрать лишь то, что видно с земли, чтобы избежать штрафов и административной ответственности", - пояснили коллеги обвиняемого.

Кроме того, у дома не были установлены дополнительные ограждения и информационные таблички для жителей о возможной опасности схода льда.

После происшествия журналисты "Кстати" попытались получить комментарии у представителей ТСЖ и управляющих, отвечающих за дом на улице Варварской. Однако те отказались от пояснений.

Напомним, расследование на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

