Политика

Евгений Чинцов: "Нижегородская область уверенно движется вперед, последовательно реализуя важнейшие инициативы"

10 марта 2026 15:33 Политика
Евгений Чинцов: Нижегородская область уверенно движется вперед, последовательно реализуя важнейшие инициативы

Фото: Александр Воложанин

«Итоги встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с президентом России Владимиром Путиным имеют для нашего региона особое значение. Это не просто высокая оценка уже сделанной работы, а подтверждение тому, что Нижегородская область уверенно движется вперед, последовательно реализуя важнейшие инициативы в сфере социально-экономического развития, поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», - заявил председатель Думы Нижнего Новгорода, участник СВО Евгений Чинцов.

«Особо хочу отметить решение о назначении Андрея Гнеушева первым заместителем губернатора Нижегородской области. Это сильный, выверенный кадровый шаг, который еще раз подчеркивает: вопросы поддержки наших бойцов, ветеранов СВО и их близких находятся у Глеба Сергеевича Никитина в числе безусловных приоритетов. Андрей Николаевич с первых дней специальной военной операции глубоко погружен в это направление, хорошо знает все его особенности, реальные запросы людей и механизмы оказания необходимой помощи. И его назначение на должность первого заместителя губернатора — это показатель серьезного, ответственного и системного отношения к этой работе», - подчеркнул Евгений Чинцов.

По его мнению, сегодня особенно важно, что в регионе принимаются не ситуативные, а стратегические решения.

«Глеб Никитин действует как руководитель, который смотрит на несколько шагов вперед: не устраняет отдельные проблемы точечно, а формирует целостную систему, способную давать устойчивый результат и в социальной сфере, и в экономике. Такой подход позволяет укреплять позиции Нижегородской области как одного из наиболее динамично развивающихся регионов страны. Убежден, что принятые кадровые решения придадут дополнительный импульс реализации приоритетных задач, поставленных президентом, и позволят еще эффективнее работать в интересах жителей Нижегородской области, наших защитников и их семей», - заключил Евгений Чинцов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Евгений Чинцов Правительство Нижегородской области
