Евгений Чинцов: "Более 70% бойцов СВО трудоустроены благодаря усилиям власти, бизнеса и общественных организаций" Политика

Фото: Александр Воложанин

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник СВО Евгений Чинцов, комментируя итоги встречи главы государства с губернатором Нижегородской области, отметил качество работы регионального правительства по поддержке участников специальной военной операции.

"Правительство Нижегородской области активно ведет работу по поддержке тех, кто вернулся со специальной военной операции, заботится о тех, кто отдал свои силы за нашу страну. Работа с участниками СВО начинается еще до демобилизации - мы информируем их о возможностях интеграции в общество.

Важно отметить, что в регионе более 70 процентов вернувшихся бойцов СВО трудоустроено благодаря совместным усилиям власти, бизнеса и общественных организаций. Поддержка участников СВО – наш долг. При личном участии и контроле губернатора Глеба Никитина мы, действительно, сможем создать условия для успешной адаптации всех наших героев к мирной жизни. Как участник специальной военной операции я и сам участвую в этой работе.

Важным шагом стало открытие музея истории СВО в марте 2024 года, который сохраняет память о героях и ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. У нас также создан мобильный музей СВО, который уже посетило почти 100 тысяч человек, что подчеркивает востребованность этого проекта у нижегородцев", - отметил Евгений Чинцов.