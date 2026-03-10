Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Пункт проката вещей для новорожденных открыли в Княгининском округе

10 марта 2026 19:33 Общество
Пункт проката вещей для новорожденных открыли в Княгининском округе

Фото: минсоцразвития Нижегородской области

В Княгининском муниципальном округе начал работу пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. Для его оснащения закупили кроватки, коляски, стульчики для кормления, автокресла, автолюльки и другие изделия, которые востребованы в первые месяцы и годы жизни ребенка.

Как сообщили в министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области, площадка стала уже 22-й в регионе. Проект поддержки семей реализуется с 2025 года в рамках национального проекта "Семья" и регионального Пятилетия семьи. Он входит в число пяти мер поддержки так называемого "демографического меню" Минтруда России.

Пункт проката работает на базе Центра социального обслуживания населения Княгининского муниципального округа по адресу: Княгинино, улица Урицкого, 13. Для него закупили более 120 единиц детских товаров. Первые посетители смогли получить необходимые вещи уже 6 марта.

По словам директора Центра социального обслуживания населения Княгининского округа Ольги Фоминой, в день открытия наибольшим спросом пользовались прогулочные коляски, коляски-трансформеры, стульчики для кормления и автокресла. "Родители и гости отметили качество закупленных вещей", — сообщила она.

Руководитель учреждения также отметила, что воспользоваться пунктом проката смогут не только жители Княгининского округа, но и семьи из Лысковского и Большемурашкинского округов.

Одной из первых посетительниц стала многодетная мама Юлия Афанасьева. В ее семье четверо детей, двое из которых — новорожденные близнецы. Она рассказала, что семья уже оформила договор на использование прогулочной коляски для двойни и манежа, а в дальнейшем планирует взять в прокат автокресла.

"Были рады стать частью такого яркого события, отлично провели время и перезагрузились, а это так важно для многодетных родителей", — поделилась она.

Воспользоваться услугами пунктов проката могут граждане России, проживающие или временно находящиеся на территории Нижегородской области и воспитывающие детей до двух лет. При этом семья должна относиться к одной из категорий: многодетные семьи, одинокие матери, студенческие семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи с низким доходом, молодые семьи (родители до 35 лет), а также семьи участников специальной военной операции. При обращении необходимо предоставить подтверждающие документы.

В министерстве подчеркнули, что услугами пунктов проката могут пользоваться семьи не только из муниципалитетов, где они расположены, но и из других населенных пунктов области. Срок аренды вещей зависит от их назначения.

Национальный проект "Семья" стартовал в России в 2025 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Он стал продолжением ранее действовавших национальных проектов "Демография" и "Культура" и направлен на расширение мер поддержки семей, развитие активного долголетия старшего поколения и обеспечение доступной и качественной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что нижегородским семьям выдали почти 2000 детских товаров в пунктах проката. 

