Нижегородского стримера оштрафовали за дискредитацию армии

Канавинский районный суд назначил штраф в 30 тысяч рублей стримеру CrewGTW. Его признали виновным в дискредитации российских военных после высказываний, сделанных во время компьютерной игры War Thunder (18+). Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на суд.
Ранее внимание к ситуации привлекла директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Она заинтересовалась нижегородским стримером из-за оскорбления Знамени Победы. Кроме того, по словам Мизулиной, стример допускает высказывания, которые могут быть расценены как дискредитация российской армии и попытки реабилитации нацизма.
Также сообщалось, что нижегородца арестовали за ведение экстремистского канала в соцсетях.
