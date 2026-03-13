Нижегородского стримера оштрафовали за дискредитацию армии Происшествия

Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Канавинский районный суд назначил штраф в 30 тысяч рублей стримеру CrewGTW. Его признали виновным в дискредитации российских военных после высказываний, сделанных во время компьютерной игры War Thunder (18+). Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на суд.

Ранее внимание к ситуации привлекла директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Она заинтересовалась нижегородским стримером из-за оскорбления Знамени Победы. Кроме того, по словам Мизулиной, стример допускает высказывания, которые могут быть расценены как дискредитация российской армии и попытки реабилитации нацизма.

Также сообщалось, что нижегородца арестовали за ведение экстремистского канала в соцсетях.