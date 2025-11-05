Мизулина заинтересовалась нижегородским стримером за оскорбление Знамени Победы

Фото:
Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила о передаче материалов в Следственный комитет и МВД в отношении нижегородского стримера. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Поводом послужили высказывания мужчины, прозвучавшие в прямом эфире во время трансляции игры War Thunder (18+). По словам Мизулиной, блогер также регулярно допускает высказывания, которые могут быть расценены как дискредитация российской армии и попытки реабилитации нацизма.
"В стримах по игре, зрители которых преимущественно подростки и студенты, блогер оправдывает террористические действия киевского режима", - написала Мизулина.
Она также выразила обеспокоенность тем, что платформа, на которой транслируются стримы, не приняла мер в отношении блогера.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, которого подозревают в реабилитации нацизма.
