19-летнего нижегородца наказали за экстремистскую наклейку на авто Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Нижегородца наказали за публичную демонстрацию экстремистской символики, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства отдела полиции №1 УМВД России по Нижнему Новгороду составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ в отношении 19-летнего местного жителя. Эта норма предусматривает ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики экстремистских организаций и иной символики, показ которой запрещен федеральными законами.

Поводом для составления протокола стало то, что молодой человек разместил на заднем ветровом стекле своего автомобиля надпись, публичный показ которой законом в России запрещен.

Суд назначил нарушителю штраф и постановил конфисковать предмет административного правонарушения.

