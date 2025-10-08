Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Происшествия

19-летнего нижегородца наказали за экстремистскую наклейку на авто

08 октября 2025 13:39
19-летнего нижегородца наказали за экстремистскую наклейку на авто

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Нижегородца наказали за публичную демонстрацию экстремистской символики, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства отдела полиции №1 УМВД России по Нижнему Новгороду составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ в отношении 19-летнего местного жителя. Эта норма предусматривает ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики экстремистских организаций и иной символики, показ которой запрещен федеральными законами.

Поводом для составления протокола стало то, что молодой человек разместил на заднем ветровом стекле своего автомобиля надпись, публичный показ которой законом в России запрещен.

Суд назначил нарушителю штраф и постановил конфисковать предмет административного правонарушения.

Ранее сообщалось, что нижегородцу грозит до 5 лет колонии за реабилитацию нацизма.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Полиция Экстремизм
