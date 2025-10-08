19-летнего нижегородца наказали за экстремистскую наклейку на авто

Фото:
Нижегородца наказали за публичную демонстрацию экстремистской символики, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства отдела полиции №1 УМВД России по Нижнему Новгороду составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ в отношении 19-летнего местного жителя. Эта норма предусматривает ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики экстремистских организаций и иной символики, показ которой запрещен федеральными законами.
Поводом для составления протокола стало то, что молодой человек разместил на заднем ветровом стекле своего автомобиля надпись, публичный показ которой законом в России запрещен.
Суд назначил нарушителю штраф и постановил конфисковать предмет административного правонарушения.
Ранее сообщалось, что нижегородцу грозит до 5 лет колонии за реабилитацию нацизма.
