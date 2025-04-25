Почти 1,5 млн нижегородских участков ждет кадастровая переоценка Экономика

Фото: Александр Воложанин

В 2026 году в Нижегородской области начнется государственная кадастровая оценка всех земельных участков, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает пресс-служба регионального Роскадастра.

Работы будут организованы на основании распоряжения минимущества региона от 3 февраля 2025 года. Оценке подлежат все категории земель.

Предварительно планируется рассмотреть 1 419 738 участков. Процесс кадастровой оценки будет проходить в два этапа.

На первом этапе, который продлится до 1 января 2026 года, специалисты займутся приемом и рассмотрением деклараций о характеристиках земельных участков. Второй этап включает формирование отчетности, анализ поступивших данных и расчет кадастровой стоимости объектов.

Собственники участков могут подать декларации о характеристиках своих земель лично в МФЦ или онлайн через портал "Госуслуги" и официальный сайт Росреестра, а также по почте.

Подать декларацию можно до 1 января 2026 года.

Кадастровая оценка проходит раз в четыре года. Она влияет на расчет земельного налога, поэтому важно своевременно уточнять и корректировать данные об объектах.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года стоимость земельных участков в Нижегородской области увеличилась на 2,7%.