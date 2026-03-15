Общество

15 марта 2026 11:15 Общество
Жители Нижнего Новгорода весной могут столкнуться с синдромом талого снега

Весной жители Нижнего Новгорода могут столкнуться с неприятным явлением — "синдромом талого снега", предупреждает медицинское информагентство "Стационар-пресс". 

Снег, который лежит зимой, впитывает в себя различные загрязнители, такие как реагенты, тяжёлые металлы и патогенные микроорганизмы. С приходом тепла эти вещества начинают выделяться в окружающую среду, что может негативно сказаться на здоровье людей.

Одним из проявлений синдрома является увеличение числа обращений к врачам с контактным дерматитом и поражениями слизистых оболочек. Это связано с тем, что талая вода, насыщенная реагентами, может вызывать раздражение и воспаление кожи и слизистых.

Как пояснили эксперты, дорожные реагенты, такие как хлориды кальция и магния, разрушают защитный барьер кожи. Это приводит к сухости, трещинам и жжению.

Кроме того, высохшая грязь превращается в пыль, которая может содержать частицы шин, сажи и других вредных веществ. Эта пыль травмирует слизистые оболочки глаз и носоглотки, что может вызвать ложную аллергию.

Снег также может служить консервантом для экскрементов животных и бытового мусора. При контакте с талой водой эти вещества могут попасть в организм через царапины, что может привести к инфекциям или грибковым заболеваниям.

Чтобы избежать негативных последствий контакта с талой водой, важно соблюдать меры предосторожности. Вот несколько рекомендаций от дерматолога Татьяны Павловой, директора Нижегородского филиала центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России:

  1. Переходите на использование плотных кремов с церамидами и ланолином, которые помогут защитить кожу от агрессивного воздействия реагентов.

  2. Если на кожу или обувь попала дорожная "каша", смойте её проточной водой как можно скорее, не позднее чем через 10 минут. Это поможет предотвратить разрушение эпидермиса.

  3. Не трите глаза на улице, так как пыль от талого снега может повредить слизистую оболочку глаз.

  4. Используйте водоотталкивающие спреи для обуви, чтобы предотвратить проникновение реагентов к коже.

  5. Тщательно мойте руки и открытые участки кожи после прогулок, чтобы удалить возможные загрязнения.

Следуя этим простым правилам, вы сможете защитить себя и своих близких от негативных последствий весеннего таяния снега.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

